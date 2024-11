Vitoria limita el Carnaval por “motivos de seguridad”

Las comparsas no entienden la decisión del ayuntamiento

El debate sobre la limitación del número de participantes en el desfile de Carnaval de Vitoria-Gasteiz ha quedado zanjado hoy en el pleno municipal. La concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, ha defendido la limitación en el número de participantes en 7.100 argumentando que se trata de una “decisión necesaria para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”.

Según Díaz de Corcuera, la celebración del Carnaval en su formato actual genera una serie de problemas que afectan a la ciudad, entre los que ha enumerado cortes de tráfico prolongados que dificultan la movilidad de los ciudadanos; interrupción del servicio de tranvía; impacto en el Hospital de Santiago o excesivo despliegue policial.

“Estos argumentos no los digo yo, los dice Policía Local”, ha defendido la edil. Díaz de Corcuera ha recalcado también que el objetivo de esta medida es “garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y evitar que el Carnaval se convierta en un evento que genere más problemas que beneficios”.

las comparsas se oponen

Sin embargo, los argumentos no convencen a las comparsas que acusan al gobierno de prepotencia y falta de negociación. De hecho han acudido al pleno como última oportunidad de pedir al gobierno que rectificara.

En el micrófono de COPE Euskadi, su portavoz Mari Cruz Pérez, se lamentaba de que “hay comparsas que llevan saliendo más de cuatro décadas y por la decisión del Ayuntamiento van a tener que dejar fuera del desfile a familias enteras».

distinta vara de medir

"No se puede entender y manifestamos nuestro más firme rechazo a una limitación de participación en una fiesta tan importante en esta ciudad como son los carnavales. Limitación por otra parte que no se ha dado ni para las cuadrillas de blusas y neskas en las fiestas de La Blanca (más de 8.000 participantes este año) ni en ningún evento deportivo en el que se paraliza la ciudad por mucho más de las tres horas que dura nuestro desfile", se queja Mari Cruz. Las comparsas, además, dicen sentirse "defraudadas e indignadas" porque por parte de Cultura "no se ha valorado todo su trabajo, dedicación y cariño por esta fiesta”.

El desfile, señala la portavoz de las comparsas, no hay porqué verlo al completo y anima a los responsables municipales a pensar “no sólo en los espectadores “sino también” en los propios comparseros”.

los disfraces, parados

En paralelo al enfrentamiento político y el cruce de reproches, prosigue la cuenta atrás para la cita y las comparsas permanecen a estas alturas "paradas" cuando en cursos anteriores estaban ya en plena organización de los desfiles. "Todavía no se han publicado las bases en el BOTHA. No hemos podido hacer las inscripciones ni pedir los disfraces. Vamos mal, muy mal", se ha lamentado Mari Cruz Pérez.