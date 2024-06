Los reyes del rock se casan en el Azkena de Vitoria

Todo listo ya para una nueva edición del Azkena Rock Festival en la que lo único en manos del azar será el tiempo. Hay riesgo de lluvia, pero con paraguas o sin él, los organizadores esperan superar en esta edición la cifra de los 50.000 asistentes en total entre los más de 50 conciertos preparados y las sesiones de Dj.

En Mendizabala, aguardan que llegue la hora de abrir sus puertas y de que se suban al escenario bandas de la talla de Queens Of The Stone Age, Band Of Horses y Sheryl Crow.

El festival abrirá los conciertos mañana jueves con una de las bandas de culto más influyentes, Jane’s Addiction. Les seguirán el ecléctico Ty Segall y Carlos Tarque, el vocalista más reputado del rock en español con Tarque & La Asociación del Riff.







Txiki ARF





Cada vez son más las familias que acuden al Azkena y para ellas llega la propuesta Txiki ARF, un espacio en el marco del festival con conciertos, talleres y actividades infantiles que generan un punto de encuentro en torno al rock.



Habrá tres conciertos por jornada recreando algunas de las mejores canciones de leyendas que han pasado por los escenarios del ARF.



Entre actuación y actuación, el escenario acogerá concursos de air guitar y bingo rockero, ambos con regalos para el público. Y, además, talleres de confección de chapas y púas personalizadas, y hasta un pintacaras rockero.



Todo ello, viernes y sábado, tomando la segunda carpa de Trashville para el público familiar de 17:30 a 20:30 horas. La entrada para menores de 14 años será gratuita un año más y habrá un carril de acceso especial para familias.



Para entretenimiento del público, vuelven los autos de choque y las bodas estilo Las Vegas. Además, la Asociación de profesionales del Diseño de Álava ha creado 10 modelos de postales diferentes que podrán ser enviadas desde los buzones instalados en Mendizabala y en la Plaza de la Virgen Blanca durante la celebración de los conciertos.





Recinto sin barreras

Este año la organización del Azkena ha realizado una serie de mejoras en Mendizabala para eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad. También se han mejorado las condiciones de visibilidad del segundo escenario, Respect, al igual que ya se hizo en 2023 con el escenario principal, dividendo en dos la torre de sonido y luces, de manera que no haya apenas barreras visuales.





La ciudad, también

Fuera de Mendizabala, un año más, la Plaza de la Virgen Blanca es el punto de encuentro entre el festival y la ciudad, con música en directo a la hora del vermú con música de acceso libre y maridada con la gastronomía. El viernes sube al escenario Lisa & The Lips y el sábado llegarán The Pickin’







