A los jóvenes cada vez les “renta” menos el trabajo

La mentalidad ha cambiado y el paradigma laboral que manejan los jóvenes hoy es distinto. Ya no priorizan el trabajo para toda la vida sino que valoran otros elementos como la flexibilidad horaria, el teletrabajo o la cercanía.

No es que no les rente sino que no les compensa hacerlo con el modelo vigente hasta ahora. Es lo que afirma Iñigo Juez, presidente de la recién refundada asociación vasca de jóvenes empresarios, Ajebask. En una entrevista en Mediodía COPE, ha afirmado que los jóvenes “no se fijan tanto en el sueldo” sino que valoran más otras cuestiones como la compatibilidad entre el empleo y la vida personal, el horario, la cercanía con el centro de trabajo u otros beneficios como compartir el teletrabajo con el presencial. Indicadores, sostiene Juez, que “han cambiado, sobre todo a partir de la pandemia”.

Para responder a estas demandas, Juez pide tiempo. “Las empresas se tienen que adaptar”, explica, aunque también afirma que “no encuentran” el talento que buscan. Considera que sigue sin haber alineación entre las instituciones educativas y la realidad empresarial por lo que reclama a los jóvenes “pensar a largo plazo” y que se formen en los perfiles más demandados. Entre ellos cita las carreras técnicas, científicas y aquellos estudios relacionados con las nuevas tecnologías.

la dificultad de emprender

Iñigo Juez reivindica el “valor del emprendimiento” aunque reconoce que “cuesta”. “Cada vez se busca más seguridad por las circunstancias económicas”, sostiene.

Ajebask ha relanzado su asociación a partir del ejemplo de 20 años trabajando en Álava. Se encargan de prestar apoyo a los jóvenes que quieran poner en marcha su empresas lo que incluye ayudarles a buscar financiación; ofrecerles formación, con charlas, ponencias, asesoramiento y una red de colaboración y apoyo con otros “en su misma situación”.

Su objetivo último: “crear riqueza para Euskadi”.