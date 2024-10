Víctimas de ETA ya esperan cualquier cosa de este Gobierno: “Cuando salgan de la cárcel, habrá que indemnizarles”

Paz Prieto, hija de un militar asesinado por ETA y miembro de ANVITE (la Asociación Navarra de Víctimas de ETA) ha indicado que se siente desolada por la noticia que han recibido esta misma semana. La reforma de la ley aprobada por todos los partidos del Congreso de los Diputados que permitirá la reducción de condenas de más de 40 etarras y la salida a la calle de 11 de ellos, entre los que se encuentran Txapote o Kantauri.

Prieto ha incidido en que el principal y último responsable es el Gobierno de Pedro Sánchez. “Son los únicos y principales responsables de todo lo que está pasando, pero comprobar que los partidos de la oposición han sido incapaces de leer esta ley... De leerla 'de pe a pa', sin saber lo que votan... ya es triste, tristísimo. Dices: ¿En manos de quién estamos?”

Una reforma del Gobierno central, pero aprobada por unanimidad, incluido el PP y VOX que dicen que el ejecutivo de Sánchez se la ha colado. Paz Prieto secretaria de ANVITE: “Una tras otra, nos va colando y nos vamos enterando, cuando ya no tiene remedio, de los pactos que tiene con Bildu”.

Paz Prieto ya no siente decepción, porque asegura que se espera cualquier cosa de este gobierno, pero se pregunta cuánto es lo que le importan las víctimas a este ejecutivo. “Esto dice bien claro cuánto le importamos realmente las víctimas. Que es poco, por no decir nada. Estamos ya amortizadas políticamente. Que sirva también este desastre que van a hacer para abrir los ojos a la gente bien pensada que aún justifica y apoya al Gobierno en su “supuesto” apoyo a las víctimas del terrorismo”.

"Su inmoralidad y su indecencia no tiene límites", indicaba Paz Prieto sobre el Gobierno de España. En los micrófonos de Cope Navarra ha asegurado que ya no se sorprende de nada, "cada día que nos despertamos, supera la anterior en horror". La hija del militar asesinado está convencida de que la próxima concesión será que todos los etarras salgan a la calle. "Cualquier cosa puede ocurrir. Cuando salgan todos los etarras a la calle, encima habrá que darles trabajo, habrá que indemnizarles por los años que han estado en la cárcel y no han podido trabajar. Lo más insospechado que nos podamos imaginar, puede ocurrir porque las ansias de poder de este Gobierno no tienen fin".