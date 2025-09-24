Vandalizan de nuevo en Pamplona la placa en memoria de José Luis Prieto, asesinado por ETA

La placa en recuerdo de José Luis Prieto, militar y exjefe de la Policía Foral asesinado por ETA, ha aparecido vandalizada con pintura blanca en la avenida de Barañáin de Pamplona. Se trata de la segunda vez que ocurre un hecho similar, tras un primer ataque en noviembre de 2023. La hija de Prieto y secretaria de ANVITE, Paz Prieto, ha denunciado en COPE Navarra la "tristeza y dolor" de la familia ante estos actos.

"Para nosotros, esto es una nueva humillación y una falta de respeto a la memoria de quien dio su vida por la libertad de todos los demás". Paz Prieto ha criticado que, desde que "los gobiernos de Sánchez y Chivite dieron carta blanca y normalidad a ETA y sus herederos Bildu", las víctimas se sienten olvidadas. "Denunciamos estos hechos que nunca debieran ocurrir", ha sentenciado.

Hacemos un llamamiento para que la población en general sea consciente del dolor que nos causan estos actos Paz Prieto ANVITE

Paz Prieto ha añadido que no es un caso aislado, pues le consta que también hay otras placas vandalizadas. Concretamente, ha señalado ataques con pintura blanca en Cuesta de la Reina y la Vuelta del Castillo, y con "pegatinas y otras cosas" en Paseo Sarasate, Cortes de Navarra y la Plaza del Castillo. Estos actos se suman al ocurrido en 2023 sobre la misma placa, colocada en 2021.

Reconocimiento a las víctimas de ETA

En marzo de 2021, el Ayuntamiento de Pamplona y ANVITE colocaron seis placas en honor a víctimas de los años 80, fruto de un convenio para la dignificación de su memoria. Los actos contaron con la presencia del que era alcalde de la capital navarra, Enrique Maya, la presidenta de Navarra, María Chivite, y la propia Paz Prieto, junto a otras autoridades y Cuerpos de Seguridad.

Las placas recuerdan a José Luis Prieto Gracia, asesinado el 21 de marzo de 1981; a Juan Atarés Peña, guardia civil retirado asesinado el 23 de diciembre de 1985; y a Julio Gangoso Otero, guardia civil que murió el 16 de octubre de 1988 por la explosión de una furgoneta bomba. También se homenajea a Jesús Blanco Cereceda, jefe de Comunicaciones del aeropuerto, tiroteado el 27 de junio de 1983, y a los policías nacionales Juan José Visiedo Calero y Tomás Palacín Pellejero, asesinados con un coche bomba el 13 de abril de 1984.