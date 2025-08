Ujué se prepara el Curso de Verano de la UPNA con un tema de plena actualidad: "El miedo depende un poco de la edad y el momento vital"

El Curso de Verano de la UPNA en Ujué reflexiona sobre el miedo. Humberto Bustince destaca la importancia de acercar la ciencia a la ciudadanía desde lo rural en esta edición centrada en el miedo, con ponencias sobre neurociencia, filosofía y tecno-miedo, entre otros temas

La localidad navarra de Ujué acoge estos días una nueva edición del Curso de Verano de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), que este año gira en torno a una emoción universal: el miedo. Bajo la dirección del catedrático y divulgador científico Humberto Bustince, el curso reúne a expertos en diversas disciplinas para explorar cómo el miedo ha marcado la historia de la humanidad y cómo se manifiesta en el presente, especialmente ante fenómenos como la tecnología y la inteligencia artificial.

EL MIEDO

Humberto ha explicado en COPE Navarra que "el miedo es muy amplio y yo creo que todo el mundo en determinados momentos ha sentido miedo, ante determinadas situaciones, no estoy hablando del terror cinematográfico, que también hay charlas sobre el miedo en literatura o al miedo en el cine. Estoy hablando de lo que es enfrentarse, pues ante una posible enfermedad estar esperando unos análisis, miedo a la demencia, miedo a la cancelación social, que es terrorífico, lo que hay miedo a una guerra, recordamos lo que está pasando en Ucrania por decir algo cercano, y lo que supuso. El miedo a lo que viene de pérdida de identidad digital creada por otros, bueno todo ese tipo de cosas las tenemos aquí y son miedos diferentes en distintos momentos de nuestra vida y es un tema apasionante y miedo a lo que digo al dolor es fundamental al duelo bueno es que hay una serie de presentaciones muy interesantes".

JAVIER ECHEVERRÍA: TECNOMIEDO

Javier Echeverría, filósofo de la cienca, es uno de los ponentes y ha explicado que se va a referir al "miedo a las tecnologías, pero pongo el techno por delante del miedo precisamente para acotar el tema, es decir, ahí también tecnologías que generan alegría y muchas además. Entonces cuando pongo yo tecno miedo me refiero a aquellas tecnologías que están diseñadas para producir miedo, es decir, en el diseño mismo o sea no depende del uso que hagamos de la tecnología, sino que el diseño mismo ya son tecnologías de terror, así como hay películas de terror que diseñadas para dar miedo, pues también hay tecnologías diseñadas para dar miedo y a esas no les referir fundamentalmente".

Además, el filósofo añadía que "no hay que confundir la tecnología con el aparato. Una cosa es el aparato, la máquina, y otra cosa es el diseño de esa máquina, su función, en qué ámbito está preparada para actuar y para intervenir a quién va dirigida. Es decir, que es un sistema tecnológico, no una tecnología. Esto es una cosa ya más filosófica más mía, pero bueno, a eso me dedico yo a hacer filosofía de la tecnología y, por lo tanto, no hay tecnologías, sino sistemas tecnológicos y los sistemas tecnológicos no solo incluyen el uso sino también el diseño y la distribución y la venta la comercialización, es decir es que precisamente yo por eso aplico una concepción sistémica de las tecnologías y no maquinal, maquinista, no son utensilios".