Sorprendido en una vivienda ajena en Tudela con 100 gramos de speed y 3.000 euros

La Policía Foral ha detenido en Tudela a un varón acusado de ocupación de inmueble y contra la salud pública, después de que fuera sorprendido en el interior de una vivienda por un familiar del propietario y se le incautaran unos 100 gramos de speed y 3.040 euros en efectivo, indicios de un presunto delito de tráfico de drogas.

Es una de las actuaciones que ha llevado a cabo la Policía Foral este fin de semana. En el ámbito de la seguridad ciudadana, se practicaron 15 detenciones. Cuatro de ellas correspondieron a delitos con mujeres como víctimas (malos tratos, agresión sexual y quebrantamiento de medidas de alejamiento).

Además, se produjeron tres arrestos por delitos contra el patrimonio, entre ellos uno en Santacara gracias a la colaboración ciudadana, y otro en Pamplona por robo con violencia tras sustraer un teléfono móvil a una mujer.

También fueron detenidas tres mujeres por delitos contra las personas en Pamplona y Tudela, tres varones por requisitorias judiciales en Tafalla, Alsasua y Noáin, y otras dos personas por un delito de maltrato animal y por atentado a agentes de la autoridad, respectivamente.

En materia de seguridad vial, cinco conductores fueron imputados por delitos de tráfico: dos por pérdida de vigencia del carné y tres por alcoholemias con tasa penal, una de ellas acompañada de consumo de cocaína y speed.

Durante la operación retorno se realizó un control integral en la AP-68, donde se controló la velocidad de 1.588 vehículos y se detectaron 72 infracciones (4,53 %). Además, se identificaron cinco irregularidades administrativas relacionadas con ITV caducadas y ausencia de seguro.