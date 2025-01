Estas son las profesiones que exigen no tener antecedentes penales: "Ser condenado, no inhabilita para poder trabajar"

Muy pocas profesiones exigen no tener antecedentes penales, te contamos cuáles

Tras la polémica del ex preso de ETA que imparte docencia en Tudela, UPN y las Asociaciones de víctimas han pedido una reflexión de la normativa que impide ejercer cargos públicos con antecedentes penales. Pero es que realmente hay muy pocas profesiones que exigen no tener antecedentes para poder ejercerlas. De hecho, son mínimas, las profesiones que exigen no tener antecedentes penales.

"Juez, fiscal, abogado, policía, militar, no hay muchas profesiones que exijan no tener antecedentes", explica el abogado Eduardo Ruiz de Erenchun. "Luego, si que hay profesiones para las que para acceder se exigen un certificado específico, por ejemplo, no tener antecedentes de delitos sexuales", añade.

Además, la ley no inhabilita para la profesión sino para el acceso. "El hecho de ser condenado, no inhabilita para poder trabajar, tiene que aparecer la pena específica para la inhabilitación y que se recoja en la sentencia", explica Ruiz de Erenchun.

Además, igual que una condena se cumple, los antecedentes también expiran. "En el artículo 136 de la constitución ya se dice que los antecedentes llega un momento en el que se cancelan, y esa persona es igual que otro desde el punto de vista legal".