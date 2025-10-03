La Reina Letizia regresa a Navarra para inaugurar el nuevo curso de FP en Lumbier

La Reina Letizia, el pasado 26 de septiembre a su llegada al Palacio de Navarra, sede del Gobierno de Navarra, en Pamplona. -

La Reina Letizia ha regresado a Navarra este viernes, 3 de octubre, para presidir la apertura oficial del curso de Formación Profesional 2025/2026. El acto central tiene lugar en las instalaciones del Centro Integrado Politécnico de Formación Profesional Lumbier IIP, ubicado en la mencionada localidad navarra.

Una amplia bienvenida institucional

La agenda del día ha comenzado a las 11:45 horas con la llegada de Su Majestad, a quien han recibido la presidenta de Navarra, María Chivite, y la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría. Al acto asisten también el presidente del Parlamento, Unai Hualde; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; la alcaldesa de Lumbier, Rocío Monclús, y el consejero de Educación del Gobierno foral, Carlos Gimeno.

Agenda de la visita

Durante su estancia en el centro, la Reina mantiene una reunión informativa con el equipo directivo y las autoridades. Posteriormente, Su Majestad realiza un recorrido por las instalaciones para conocer de primera mano el proyecto educativo y la oferta formativa del politécnico.

Segunda visita en siete días

Esta visita ha generado gran interés al tratarse del segundo viaje oficial de la Reina a Navarra en apenas una semana. El pasado fin de semana, junto al Rey Felipe y la Princesa Leonor, ya recorrió enclaves emblemáticos como Viana, Leyre, Olite y Tudela. Aquel viaje tuvo, además, un carácter histórico al ser la primera visita de la Princesa de Asturias a la Comunidad foral, de la que ostenta el título de Princesa de Viana.

Leonor afianza su vínculo con Navarra en un histórico viaje como Princesa de Viana

La Princesa Leonor, junto al Rey Felipe VI, este viernes durante su visita a la localidad de Viana, que da título al Principado de Viana.

La Princesa Leonor ha finalizado este sábado su primer viaje oficial a Navarra, un recorrido que ha realizado junto a los Reyes Felipe VI y Letizia. Durante su visita, ha conocido lugares clave de la historia de la Comunidad foral, como el Palacio Real de Olite, el Monasterio de Leyre o la localidad de Viana, que da nombre a uno de sus títulos.

Un título con 600 años de historia

El Principado de Viana ha sido uno de los ejes del viaje. La Princesa conoció el viernes en el Palacio de Navarra el documento original de 1423 que creó el título para el nieto de Carlos III 'el Noble'. Posteriormente, la familia real visitó en la localidad de Viana la exposición '600 años del Principado de Viana', que profundiza en la historia del Reino de Navarra y en la figura del Príncipe de Viana.

Homenaje a los Reyes de Navarra

Continuando con su recorrido, la familia real se trasladó el viernes por la tarde al Monasterio de Leyre, donde realizaron una ofrenda floral en homenaje a los Reyes de Navarra. El administrador del monasterio, Ignacio Esparza, ha destacado que este lugar es el "primer panteón real de Navarra".

Para Esparza, la visita de la heredera al trono "es un homenaje a la historia, es un homenaje a Navarra entera" y también "hacia el monasterio, hacia su pasado, su presente y también su futuro".

Es un homenaje a la historia, es un homenaje a Navarra entera"

Cercanía con los ciudadanos

La jornada del sábado ha comenzado con un recorrido por el Palacio Real de Olite, donde han sido recibidos por alumnos del colegio público Príncipe de Viana. Los escolares le han entregado a la Princesa una carta y una copia de un proyecto escolar sobre la vida de Carlos III, 'El Noble'.

Posteriormente, en Tudela, numerosos ciudadanos les han aguardado con aplausos y vítores. Antes de visitar la Casa Consistorial, los Reyes y la Princesa se han acercado a saludar a los asistentes, entre los que se encontraba un panadero de Ablitas que les ha regalado un gran pan con la inscripción 'Vivan los reyes'.

El viaje ha concluido en el Palacio del Marqués de San Adrián de Tudela, sede de la UNED, con un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio, la Junta de Bardenas Reales y una veintena de colectivos de jóvenes de Navarra.

En su primera parada, la Princesa firmó en el Libro de Oro del Palacio de Navarra, donde agradeció el cariño recibido y expresó su compromiso. "Siento un gran respeto y estima por lo que supone este título de Princesa de Viana [...], me compromete y me responsabiliza para comprender aún más su dimensión histórica y simbólica", escribió.

Al finalizar su visita en Tudela, Leonor ha dejado otro mensaje en el libro de honor del Ayuntamiento, reafirmando su vínculo con la comunidad. En su escrito ha destacado su deseo de "regresar a menudo y seguir conociendo y acompañando a un pueblo emprendedor y comprometido".