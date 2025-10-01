La Policía detiene a tres personas en Pamplona gracias a la colaboración ciudadana: dos de ellos eran menores que intentaban sustraer bicicletas

Agentes de la Policía Nacional detuvieron la noche del sábado a un varón por presuntos delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género y contra la salud pública en el barrio de San Jorge.

Tras recibirse llamada en la Sala CIMACC 091 de una persona solicitando presencia policial al escuchar una fuerte discusión en un domicilio cercano, los funcionarios actuantes se dirigieron al lugar, en el cual son recibidos por una mujer que afirma haber sido amenazada de gravedad por su pareja de manera muy agresiva.

Al atender a esta mujer los policías constatan que la misma ha sido amenazada de gravedad, hasta el punto de que tuvo que sacar a sus hijos menores de edad de la vivienda. Además los policías observaron que en el domicilio había numerosas sustancias estupefacientes, y se encontraron más de 2400 euros en efectivo así como diversos útiles destinados al corte y distribución de sustancias ilícitas, al parecer pertenecientes al varón, que presuntamente se dedicaría al tráfico de drogas.

En el domicilio vivían además dos menores de edad que debieron abandonar el mismo en el momento de la discusión pero que habrían presenciado hechos similares en anteriores ocasiones así como la venta de estas sustancias en su propio domicilio.

Otra alerta ciudadana a la Sala CIMACC 091 en la madrugada del lunes hizo posible la detención de dos menores de edad que se encontraban intentando sustraer bicicletas de la vía pública en las inmediaciones de la Plaza Compañía.

Un vecino de una de las calles adyacentes observó como estos menores forzaban el candado de una de las bicicletas y procedían a esconderla en un garaje cercano. Al advertir otro intento con otra bicicleta, éste hombre alertó a la Policía Nacional que en pocos minutos se personó en el lugar, emprendiéndose una breve persecución de los dos menores que fueron inmediatamente detenidos y entregados posteriormente a sus representantes legales.

La bicicleta sustraída pudo ser recuperada y se lograron evitar otros robos gracias a la alerta de este vecino, queriendo recordarse la importancia de comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los posibles delitos de los que la ciudadanía pueda ser testigo, sin que ello suponga riesgo alguno para la integridad física de los alertantes.