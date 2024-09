¿Piensas que todo lo malo te pasa a ti, todo es terrible y nada va a cambiar? Si respondes sí, cuidado...

Alfonso Echávarri, director técnico del Teléfono de la Esperanza, explica lo que es el pesimismo defensivo, y las consecuencias que puede tener, en esta sección de psicología en Cope Navarra.

El pesimismo defensivo es una estrategia cognitiva que algunas personas usan para manejar la ansiedad, especialmente en situaciones que perciben como desafiantes o estresantes. Las personas que emplean el pesimismo defensivo tienden a establecer expectativas bajas sobre su desempeño futuro, incluso si en realidad han tenido éxito en el pasado. Anticipan posibles problemas o dificultades, lo que les lleva a prepararse con mayor diligencia y detalle para enfrentarlos.

Sin embargo, también puede acarrear muchas dificultades. Ante el miedo al fracaso, ante ese pesimismo defensivo, puede ocurrir que no se atreva a realizar ciertas acciones. Puede tener problemas de socialización por el miedo al fracaso, puede resultar paralizante. “Si nosotros no ponemos los medios para relacionarnos (por miedo), posiblemente la relación social va a ser muy empobrecida, y hasta me puede ver apartado de grupos. Con lo cual, me lleva a reforzar el 'es mejor ponerse en lo peor'. Esto que en alguna ocasión hemos tratado de la profecía autocumplida”, según indica Alfonso Echávarri, director técnico del Teléfono de la Esperanza.

¿Piensas que todo lo malo te pasa a ti, todo es terrible o catastrófico, y nada va a cambiar en tu vida? “Son preguntas que nos podemos hacer cualquiera. Si tienen respuestas afirmativas, cuidado...”. Alfonso Echávarri indica que se puede trabajar esa tendencia negativista y pesimista, aunque primero hay que localizar esos pensamientos.