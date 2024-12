En este periodo prenavideño, continúa la solidaridad con los damnificados por la DANA en Navarra

Siguen las muestras de solidaridad en Navarra con la DANA sufrida en el Levante hace mes y medio. Sobre todo con los pueblos valencianos. Muchos han sido ejemplos de solidaridad y ayuda con los compatriotas de Valencia. Por ejemplo, distintos cuerpos policiales navarros siguen colaborando en la zona para intentar recuperar cierta normalidad.

Aquí en Navarra, se siguen organizando envíos, tanto de dinero como de material para todos los damnificados. De cara a la Navidad, aunque son fechas complicadas para muchos, lo cierto es que sigue despertándose la solidaridad aquí entre los navarros. En estas fechas tenemos dos citas importantes para colaborar con todos estos damnificados.

El grupo Sobremesa, formado por Miguel Ángel Eguiluz, Fermin Elcuaz, Olga Irisarri, Rafa Iribarren y Alberto Asurmendi, dará un concierto solidario el día 14 de diciembre a las 6 de la tarde en el salón actos de los Jesuitas, que han cedido el espacio para la celebración del concierto. Miguel Ángel Eguíluz relata el objetivo del evento. “La música no solo creemos que sirve para pasarlo bien nosotros o y hacérselo pasar bien a la gente. También, en un momento tan delicado y tan importante como este, queremos ofrecer este concierto benéfico que tenga una repercusión económica y que sirva para paliar un poco esta tragedia. Queremos llenar el salón, unas 400 personas. Las entradas son de un precio muy asequible (10 euros)”. También habrá una fila cero para el que no pueda acudir.

El repertorio de música de este grupo Sobremesa pretende ser emotivo e incluso, por qué no, hacer llorar de emoción a todos los asistentes, así lo relata Olga Irisarri, la cantante del grupo. “En este concierto, como en todos los que hace Sobremesa, habrá mucha emoción, muchas ganas de agradar y, sobre todo, la ilusión de llegar a esa gente que está en Valencia. Que el concierto sea como una especie de oración, de sentimiento y que llegue lo poco o mucho de la buena intención de toda la gente que venga”. Las entradas se comprarán en el propio salón de actos de Jesuitas.

CENA SOLIDARIA

Por otro lado, el día 12 también hay otro evento organizado para colaborar con las personas damnificadas por la DANA. En este caso es un evento gastronómico, aunque no sólo gastronómicos. En este caso, 12 restaurantes del Reyno se han unido para realizar un menú el día 12 de diciembre en el Castillo de Gorraiz, con el fin de enviar dinero al pequeño comercio de Valencia. Cocineros de renombre llamaron a Koldo Rodero para solicitar ayuda: “Necesitamos vuestra ayuda, esto es un desastre. Lo que estáis viendo no es ni un diez por ciento de lo que es la realidad”. Éste no dudó. “Se les ocurrió la idea de hacer unas cenas solidarias a nivel español, europeo y mundial, recurriendo a cocineros amigos. Intentando hacer una cena benéfica, donde todo lo recaudado fuese directamente a ese pequeño comercio”.

La asociación de restaurantes del Reyno enseguida entendió la situación y todos se pusieron de acuerdo para conformar un menú que se servirá el 12 de diciembre en Castillo de Gorraiz. Será la primera vez en que los restaurantes del Reyno se unan para realizar un evento de estas características, con varias estrellas michelín. “La idea que nosotros queremos transmitir es que esto es una aportación absolutamente benéfica o altruista, de ayuda a toda esta gente de pequeño comercio, autónomos y demás que están en una situación límite”. Alberto Díez de Ulzurrun (Castillo de Gorraiz), ha asegurado que “tranquilamente nos podía haber pasado a cualquiera de nosotros”. El precio del cubierto son 500 euros. “Cuando hablamos de los 500 euros, decimos que van directamente a la zona. Es una aportación que lo puede hacer cualquier persona física, cualquier empresa... Son 500 euros como pueden ser 1.000 ó 1.5000. Obviamente, la cena no vale eso, la cena es algo simbólico”.

Todos los cocineros de los 12 restaurantes del Reyno han colaborado de forma altruista, así como distintos proveedores que han puesto sus materias primas para la cena. Será el día 12 en el Castillo de Gorraiz y se puede colaborar a través de la web desdevalenciaparavalencia.com.