Pedro Miguel Echenique recibe el Gallico de Oro de una forma "más emotiva de lo esperado"

El físico Pedro Miguel Echenique ha recibido este el Gallico de Oro de una forma "más emotiva de lo esperado" gracias al "cariño sincero de tanta gente".

Napardi ha entregado su trigesimoséptimo premio, al que le han dado insignia, mandarra y pergamino este 11 de julio, con presencia de la consejera de Interior, Amparo López. Nacido en Isaba el 8 de junio de 1950, este científico especializado en Física del estado sólido se siente emocionado: "Nadie es profeta en su tierra, yo debo ser de otra tierra porque me siento profeta porque me dan los galardones".

La sociedad ya hizo público el nombre del galardonado en el último peldaño de la ‘escalera’ y a un mes exacto de dar comienzo las fiestas de San Fermín. Echenique ya fue Medalla de Oro de Navarra, premio Príncipe de Asturias, Gran Cruz de la Orden de Alfonso X El Sabio y un extenso etcétera, y ahora se convierte en el trigésimo séptimo ganador de este simbólico reconocimiento.

Como es conocido, el premio se entrega a personas o instituciones de Navarra, o vinculadas a ella, que destacan de manera sobresaliente en el campo de las artes, ciencias, deporte, cultura o las humanidades. Quedan exentos méritos políticos y religiosos.

"Este es un galardón que agradezco de forma singular. Lo estoy viviendo de una forma más emotiva de lo que esperaba. El cariño sincero de tanta gente, los cánticos, los actos, estoy bastante emocionado. Algunos cantos me recuerdan a mi madre que tanto quiso a San Fermín. Yo que nunca he sido gallico para correr el encierro, he sido muy cobarde, pues ahora me siento gallico", ha destacado antes de recibir el premio.