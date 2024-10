Una pediatra incide en la importancia de la vacuna de la gripe: "Produce un elevado número de muertes"

Con la llegada del frío y las lluvias, y ahora con el cambio de hora, tendemos a recogernos más en casa o en lugares cerrados. Además, los más pequeños llevan ya casi dos meses en las aulas, que son un foco de contagios de distintos virus. Por tanto, es un periodo propicio para la circulación de los virus respiratorios.

Actualmente, Navarra se encuentra en plena campaña de vacunación de la gripe y de covid-19. En la primera semana, ya se habían administrado casi 31.000 dosis (30.937) de la gripe y 22.660 de covid-19. Todavía hay más reticencia con la vacuna del covid-19, aunque según la pediatra y miembro de la Asociación España de Vacunología, Isabel Martín, son temores infundados.

No en vano, la vacunación de gripe y covid evitó el año pasado en Navarra 500 hospitalizaciones. Y es que la vacunación es clave ante los virus respiratorios. Lo dice Isabel Martín Montaner médica y miembro de la asociación de vacunología. “La vacunación es la herramienta clave para luchar contra estas infecciones respiratorias virales que no tienen ningún tratamiento específico. Estas infecciones virales no tienen tratamiento específico, sino solamente sintomático, y nuestra única herramienta para evitar complicaciones y la mortalidad son las vacunas”.

Obviamente, como ha explicado la doctora, la vacuna no evita el contagio de gripe o de covid-19. Lo que implica es que cuando haya contagio, los síntomas sean menores, así como las complicaciones y la gravedad de la infección. Además, aunque se haya completado la vacunación de la gripe o covid, eso no implica que se puedan coger catarros, porque hay otros muchos virus respiratorios. En estos momentos la afección de los virus no es muy alta, pero Martín Montaner recuerda que la gripe se puede complicar, y mucho. “Se puede llegar a complicar mucho. Hemos estado muy asustados con el Covid y seguimos sin estar asustados con la gripe, que todos los años produce un elevado número de muertes”.

De hecho, Isabel Martín indica que el año pasado no se llegó al objetivo de vacunación. “Las coberturas vacunales de la gripe el año pasado no alcanzaron los objetivos que se proponía para la campaña”. Por eso, Isabel Martín ha animado a que se vacune el mayor número de personas. Yo pueden hacer durante todo el otoño e incluso el invierno. “La campaña acaba en noviembre, pero se puede seguir vacunando porque siempre hay una segunda ola de gripe”. Esta segunda ola suele aparecer después de la vuelta al cole de los más pequeños tras las Navidades. El pico de esta segunda ola suele alcanzarse en febrero habitualmente.