Navarra se prepara para la llegada de un frente frío con lluvia y un notable descenso de las temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de que un frente frío cruzará la Comunidad Foral de Navarra durante la jornada de mañana. Este fenómeno traerá consigo un día inestable y más frío, con un descenso de las temperaturas que se prolongará durante el fin de semana y los próximos días.

Un viernes inestable y más frío

Para mañana se espera un cielo nuboso o cubierto con algunas precipitaciones, en general, débiles, que serán menos probables hacia el este de la comunidad. La cota de nieve se situará en torno a los 1.800 metros en el Pirineo. Además, el viento girará a componente norte y noroeste, lo que contribuirá al descenso térmico.

Desplome de las temperaturas

Las temperaturas experimentarán un notable descenso, y según la AEMET, las mínimas se alcanzarán al final de la jornada. Las máximas previstas son de 11 grados en Pamplona, 14 grados en Baztán y 10 grados en puntos como Roncal, Tudela, Tafalla y Estella/Lizarra.

De cara al fin de semana, la previsión apunta a que las temperaturas seguirán en descenso, consolidando la llegada de un ambiente más frío a toda la región.