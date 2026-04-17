Navarra se blinda ante el cambio climático: así es su modelo de gestión del agua

Navarra destaca en España entre las Comunidades Autónomas que mejor gestión hace de su agua. Según estudios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicados en 2025, el agua suministrada por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) es calificada como la de mayor calidad de toda España. Además Navarra ha impulsado la sostenibilidad, logrando reducir la dotación de agua doméstica por segundo año consecutivo hasta los 115,6 litros por habitante y día en 2024, superando el objetivo del Plan Director de mantenerla por debajo de 120 litros.

Plan Director del Ciclo Integral del Agua

Todo lo que tiene que ver con la gestión de este recurso tan preciado, el agua, se gestión desde el el Gobierno de Navarra mediante el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano 2019-2030, la principal hoja de ruta de la Comunidad Foral para organizar la gestión del agua en el ámbito urbano. Hoy detallamos las líneas más destacas de este Plan con el director de Cohesión Territorial con Jesus María Rodriguez director general de Administración Local y Despoblación.

Un nuevo modelo de gestión

El objetivo fundamental del plan es garantizar el acceso universal a un agua de calidad y a un saneamiento adecuado, considerándolo un derecho básico. Todo ello se enmarca en criterios de sostenibilidad, eficiencia en el uso de los recursos, adaptación al cambio climático y fomento de la economía circular, unificando en un solo documento lo que antes se planificaba por separado.

Para ello, se establecen varias líneas estratégicas orientadas a mejorar la eficiencia del sistema, reducir el consumo de agua, modernizar las infraestructuras y minimizar las pérdidas en las redes de abastecimiento. También se busca asegurar la calidad del agua, diversificar los recursos hídricos y avanzar en la digitalización de la gestión del ciclo integral.

Objetivos y una inversión millonaria

Entre las metas concretas del plan destaca la reducción del consumo medio hasta situarlo en 115,6 litros por habitante y día en 2024. Además, se pretende extender los sistemas de saneamiento a todos los núcleos de población y mejorar la eficiencia de las redes para disminuir las pérdidas de agua.

Para llevar a cabo estas actuaciones, el plan contempla una inversión aproximada de 439 millones de euros hasta el año 2030. Con esta financiación también se persigue la recuperación de los costes del servicio antes de esa fecha, implantando un sistema tarifario más homogéneo en la comunidad.

El futuro del agua en Navarra

En definitiva, el Plan Director apuesta por una gestión más eficiente y sostenible, centrada en optimizar el uso de los recursos existentes en lugar de aumentar su disponibilidad. Este enfoque se alinea con la necesidad de garantizar el suministro futuro en un contexto de cambio climático, y aborda también la relación del agua con la agricultura y la mejora de grandes infraestructuras como el Canal de Navarra, sistema que vamos a analizar también con Institucón Futuro y UAGN a partir del mediodía en Cope Navarra.