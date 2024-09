La mujer de un Guardia Civil de Tráfico ante su salida de Navarra: "¿Qué vamos a hacer? A mitad de curso..."

El Gobierno de Navarra y el Gobierno de España siguen dando pasos para trasladar las competencias de tráfico a la Comunidad Foral. Una acción que pone en peligro a la Guardia Civil de Tráfico en Navarra. Una decisión que implica a trabajadores y familias.

La pregunta que se hace mucha gente es la siguiente: ¿Qué va a pasar con los guardias civiles de tráfico de Navarra? Como ya se anunció, se creará una pasarela para que el que quiera cambie de cuerpo policial a la Policía Foral.

Una pasarela de la que aún no se sabe nada, ni siquiera por los más afectados. Esos guardias civiles que tendrán que elegir entre pasar a Policía Foral para quedarse en Navarra o seguir en su cuerpo policial y marcharse, escuchamos en COPE Navarra a la mujer de un guardia civil afectado.

La mujer de un Guardia Civil de Tráfico explica la situación con total claridad: "Lo peor de todo es que aunque quisiéramos tomar una decisión, no sabemos nada. No sabemos si se va a dar una pasarela, si se va a dar un destino preferente, qué se va a hacer con esas personas. Es lo peor de todo, lo peor que llevamos la incertidumbre de no saber nada".

Un problema que implica de manera directa a las familias. Lo peor es "cómo se están dando las circunstancias. Sí, para diciembre está todo terminado, todo el tema de la LORAFNA, ¿qué vamos a hacer? A mitad de curso nos vamos a tener que trasladar, forzar a unos niños a un cambio de colegio, a un cambio de ciudad. Es que son cosas que claro, no solo la persona, también es eso, que te llevas a toda familia".

¿Y por qué cuesta tanto esta decisión? Porque para ellos no es lo mismo el cambio de cuerpo, ser Guardia Civil es una elección. "Estudias y te preparas para ser Guardia Civil, tienes tu especialidad de tráfico, yo creo que se vive de diferente manera" a la de otros cuerpos de seguridad.

Aunque todo parece ya decidido, desde estas familias siguen confiando en que la situación se solucione con sentido común, es decir, que la competencia sea de Navarra, pero que en su aplicación Policía y Guardia Civil puedan seguir trabajando juntos.