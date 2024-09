Lucas: "Me ha costado un poco madrugar, pero voy muy contento al cole"

Un total de 113.688 estudiantes inician a partir de hoy el curso 2024/2025. El proceso será escalonado por centros. Los últimos en incorporarse lo harán dentro de una semana, el jueves 12 de septiembre.

La mayoría de los pequeños han comenzado hoy el cole con ilusión y con ganas, como lo explica Lucas. “Voy muy contento al cole. Me ha costado un poquito madrugar, pero tengo muchas ganas de ver a mis amigos y tengo ganas de empezar el cole”. Aunque también hay nervios, por supuesto: “Me encanta porque es superguay pasar de clase, a otra más mayor. Sí (estoy) muy nerviosa. Quiero ver a mis amigas. Quiero ver cómo es la clase y todo eso. Bien, nerviosa”.

Por otro lado, los padres son los que más pena van a pasar los primeros días por separarse de sus hijos. “A mí sí que me ha dado mucha pena que empezara en el colegio. Se me han hecho cortas estas vacaciones, la verdad. Me da pena. Las he las hemos disfrutado mucho juntos”. Pero también reconocen que la vuelta a la normalidad es necesaria. “Sí que me da un poco de pena este momento. Pero también, por otro lado, lo veo necesario. Ya eran muchos días de fiesta, vacación, de locura... y los críos estaban un poco salvajes”.

LOS PROFESORES

Quien también ha vuelto al trabajo en la vuelta al cole son los profesores. Ellos también tienen sensaciones encontradas. “Siempre estamos con esa ilusión y con esas ganas de ver qué nos depara el próximo curso y la verdad que volver a ver a los compañeros y compañeras. Y al nuevo alumnado. También nos apetece verlo, sí”, indicaba Yolanda Erro, de AFAPNA.

Un comienzo de curso marcado por una huelga del profesorado de la red pública para el día 26 de septiembre que mañana mismo registrarán todos los sindicatos de educación. En esta convocatoria hay diversas peticiones como “la estabilidad en las plantillas, la sobrecarga laboral, las ratios elevadas en los centros y la pérdida del poder adquisitivo...”

DATOS

Del total de 113.688 escolares, 76.176 se ha matriculado en centros de la red pública, lo que representa un 67% del total; mientras el resto, 37.166, lo ha hecho en centros concertados y 346 en centros privados, ha informado el Gobierno foral.

Este curso 24/25 serán 5.179 los nuevos alumnos de 3 años que comenzarán sus clases, de los cuales 3.154 se incorporan a colegios de la red pública (61%) y 2.025 a la concertada. De ese total, 3.575, el 69%, estudiantes se han matriculado en los modelos lingüísticos A y G y 1.603 en los modelos B y D.

Por etapas educativas, el segundo ciclo de Educación Infantil contará con 16.007 estudiantes (10.057 en centros públicos y 5.950 en centros concertados). En Educación Primaria están matriculados 40.330 alumnos, de los que 26.484 estudiarán en centros públicos y 13.846 en centros concertados; en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se computan 30.291 (19.322 en centros públicos y 10.969 en concertados) y en Bachillerato el número de matrículas asciende a 9.117 (5.421 en centros públicos y 3.696 en los concertados).

Por modelos lingüísticos, los modelos A (enseñanza en castellano con euskera como asignatura) y G (enseñanza en castellano) suman un total de 86.817 estudiantes, mientras que las matrículas de los modelos B (enseñanza en euskera con castellano como asignatura) y D (enseñanza en euskera) suman 26.871. Además, 36.892 estudiantes participan en el programa de aprendizaje de inglés (PAI), de los que 34.892 están matriculados en los modelos A y G y 2.000 en los modelos B y D. 399 alumnos estudiarán el programa PAL (alemán) y 267 el PAF (francés), 3.047 lo harán en el AG-Br (Convenio British).

EDUCACIÓN INFANTIL

Respecto al primer ciclo de educación infantil, en los centros dependientes del Gobierno de Navarra la matrícula, en estos momentos, para el curso 24/25 es de 504 niños, lo que supone un incremento cercano al 25% respecto a la matrícula del curso 2023/2024.

Se establece, en el proceso de admisión, la disminución de la ratio a 20 escolares en el primer y segundo cursos del segundo ciclo de Educación Infantil (3 y 4 años) y a 22 alumnos en el tercer curso de Educación Infantil en el centro educativo y modelo lingüístico que, a la fecha de elaboración del índice ACNEAE (alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo) recogido en la tabla del anexo de la resolución por la que se convoca el proceso de admisión de alumnado, tenga índice negativo.

El curso 24/25 es el primero en el que todas las modalidades de jornada escolar, la continua, la partida y la flexible, disponen de normativa reguladora, una orden foral, que regula sus características. Como resultado de un proceso de consulta a las familias en el que participó el 91,71% de la comunidad educativa, un total de 138 centros educativos tendrán jornada continua y 30 centros dispondrán de jornada partida, siendo 2 los centros con jornada flexible. De esta forma, la comunidad educativa navarra inicia el curso con la estabilidad que aporta conocer que esa será su jornada educativa durante los próximos cuatro años, ha expuesto el Ejecutivo.

Respecto al transporte escolar, serán unos 15.000 los alumnos usuarios de la red de transporte escolar de Navarra, cifra similar a la del pasado curso. El departamento ha organizado 282 rutas de autobús por toda la geografía foral, brinda el servicio de 107 taxis para el transporte de alumnado a los colegios e institutos y otorga ayudas individualizadas para el transporte a un total de 1.071 estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria.

Respecto a la red de comedores públicos comarcales dependiente del departamento de Educación, con 41 comedores en total, incorpora este curso 24/25 numerosas novedades. Está previsto que los comedores comarcales gestionados por el departamento de Educación ofrezcan este curso 1,3 millones de menús saludables a unos 7.700 usuarios.

Se ha mejorado la calidad de los menús diarios, según el Ejecutivo, con más pescado fresco, más legumbres ecológicas y producto fresco de kilómetro 0; se ha ampliado el derecho a comedor a los 175 días del curso lectivo, con comedor subvencionado por primera vez también en septiembre y junio; se han licitado y adjudicado 32 comedores comarcales por un periodo de 5 años con un precio fijo en un amplio horizonte temporal; se ha ampliado el derecho de ayuda a comedor a todos los comensales de municipios en riesgo expreso e intenso de despoblación; se ha aumentado la ayuda de comedor en comedores ordinarios en un 1 euro, hasta alcanzar los 5,2 % y se sigue subvencionando a comedores ordinarios en municipios de menos de 1.500 habitantes.

Todas estas mejoras permiten asegurar el servicio con indicadores de calidad y precio en un horizonte temporal de 5 años y generan una gran estabilidad en el sector.

En cuanto a infraestructuras, en este curso que ahora comienza el Servicio de Infraestructuras del departamento ha iniciado el proceso de construcción del nuevo colegio de la localidad de Ancín, además de estar prevista para final de curso la entrega de la ampliación de los colegios públicos de Arraioz y Corella y de finalizar, ya en el verano de 2025, la construcción de la nueva escuela Infantil de Ripagaina.