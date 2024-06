Los términos taurinos entran "por la puerta grande" en España pese al ataque del ministro Urtasun al toro

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se defendía por los comentarios que surgieron a raíz de la decisión que se tomó de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia afirmando que "francamente, representan una minoría en este país". Una frase que sentó también muy mal y que nada tiene que ver con el uso y la aceptación que tiene el lenguaje taurino en la sociedad.

Manuel Casado, del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra y miembro de la Real Academia de la Lengua, explica en COPE Navarra la gran importancia y aceptación que tiene el lenguaje taurino en la calle, y es que mucha expresión están basadas en el mundo del toro.

El miembro de la Real Academia de la Lengua explica que "pueden ser minoría, yo no lo sé. No he hecho cálculos. Pero lo que está claro es que eh la lengua de todos los días está llena de expresiones tomadas del lenguaje taurino". Afirma que "son metáforas, que están muy bien asentadas en la lengua, aunque incluso aunque ya no se relacionen expresamente con el toreo".

Se trata de metáforas como "saltar al ruedo o ver los toros desde la barrera". Manuel dice que "las metáforas se toman siempre de experiencias compartidas, o sea, de asuntos que están a la orden del día, que se pueden interpretar fácilmente y que aportan además un plus de viveza, de expresividad. Facilitan la comprensión".

Ejemplos de usos

El lenguaje del mundo del toro es sencillo, nada tiene que ver con ese lenguaje abstracto como es el caso de la política. Por ello, Casado nos deja una serie de ejemplos con un uso muy extendido en la sociedad:

Cuando hablamos de "echar un capote" a alguien que lo pasa mal o "estar al quite", o sea, estar preparado para acudir en defensa de alguien

Cuando alguien hace como el toro y "se arrima a tablas

"Cambiar de tercio"

"Quedar uno para el arrastre"

"No tener algo un pase"

Cuando se quiere hablar de afrontar los problemas en vez de hacer como el avestruz y de "coger al toro por los cuernos"

"El paseíllo" al paso de los acusados ante el público cuando van a juicio

"No entrar al trapo" de una provocación

"No dejarse torear"

"Tener mano izquierda"

Cuando las cosas se ven "a toro pasado", se suele decir que nos parece más fácil

Cuando alguien deja una actividad, como por ejemplo cuando Pablo Iglesias dejó la política, eso se llama "cortarte la coleta".

Cuando una persona, pues, sobresale en una actividad o en una profesión, pues es "un primer espada".

"Salir por la puerta grande"

Adelantamos un trabajo para que "no nos pille el toro"

"Apretarse los machos"

"Ir al descabello"

"Dar la puntilla" de un asunto

"Evitar que nos "empitone" determinado problema

Cuando una persona es "mansa", "noble" que "acude sin recelo al engaño"

Conclusión

Para Manuel Casado, del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra y miembro de la Real Academia de la Lengua, "estamos utilizando un lenguaje que ha bebido durante siglos de la tauromaquia. Del de la de los toros. Y eso está ahí. Eso como se suele decir ahora en las tertulias: 'Eso ha venido para quedarse'".

La importancia de la pronunciación

El mapa que muestra de qué provincia de España eres según cómo pronuncias las palabras. La pronunciación nos da una imagen bastante fiel de quién es la persona que nos está hablando LEER Y ESCUCHAR