Las exportaciones caen en Navarra, este es el motivo: "A nuestros clientes no les va muy bien"

Las exportaciones de Navarra bajan un 1,6% y las importaciones un 6,4% en el primer semestre del año. Los coches, los 'Turismos de menos de 10 personas', la partida más importante de las exportaciones, registra un ascenso en el volumen de ventas del 23,9%. Este crecimiento se debe principalmente al ascenso del importe de las ventas a Italia y Alemania. El resto de las exportaciones, sin tener en cuenta el sector del automóvil, caen un 9,3%. Esta bajada es el dato es el más preocupante, al igual que lo es que compremos menos fuera.

La realidad de Navarra es que bajan un 9,3% las exportaciones, ya que en el tema de vehículos puede distorsionar la realidad. Una realidad que habrá que analizar a final de año, seis meses puede ser un periodo corto, aunque puede marcar una tendencia hacia una caída en la economía.

En COPE Navarra hemos querido conocer más sobre estos datos y, por eso, hemos hablado con Álvaro Bañón, profesor de economía en la Universidad de Navarra y en la Universidad Pública de Navarra. El economista ha afirmado que los datos son “preocupantes”, aunque habría que esperar a final de año para analizarlos con más datos.

Álvaro explica una de las causas de la bajada que no dependen de nosotros. "En la zona euro el problema que tenemos básicamente también es que a nuestros clientes no les va muy bien, están creciendo muy poco o casi decreciendo. Entonces cuando a tu cliente no le va muy bien, pues te compra menos; Alemania está prácticamente en al cero por ciento... Cuando a tu cliente no le va muy bien te compra menos" afirma.

Otra de las causas y que tampoco depende de Navarra es con Estados Unidos, ya que "sí que está creciendo más, hemos tenido un problema desde enero, que es que la que tiene que ver con la fortaleza del euro". Por lo tanto "nuestro producto se ha encarecido. No por nada que hayamos hecho nosotros en este sentido, sino porque de repente nuestro producto es un siete por ciento, ocho por ciento más caro allá" apunta. Además, "entramos ya a competir con de China, con productos de otros sitios y claro, ahí ya, pues el precio es muy sensible, entonces nos cuesta, yo lo sé por la relación que tengo con empresas navarras, que esto le está haciendo bastante daño de cara a sus exportaciones" concluye.

En lo que sí que tenemos margen de mejora para ser más competitivos es en los costes salariales. Para el profesor en Navarra "empezamos a tener unos costes salariales muy altos. Tenemos menos flexibilidad salarial, hay unos costes de seguridad social cada vez más altos, etcétera, que están haciendo que seamos menos competitivos". Una cuestión que "lo dice cualquier empresa con la que estés, ahora les cuesta mucho más sacar el producto. Entonces competimos con países que tienen otros costes y no somos competitivo" concluye.

Al final, es una cuestión de dinero y de precio y nuestra comunidad tiene un elevado coste fiscal que no ayuda. Para el profesor tenemos "menos capacidad de atracción. ¿Por qué? Porque tienes un coste fiscal mucho más alto y en ese sentido lo que pasa que las medidas fiscales que yo sostengo que aquí son negativas no tienen un efecto inmediato, pero sí tienen un efecto en el medio y largo plazo, por lo que nos van a ir arrastrando poco a poco".

La exportación baja, pero la importación también, y eso hace que sea un peligro también comprar menos. "No es una buena noticia tampoco. Que compremos menos fuera no es una buena noticia porque indica que el consumo privado está cayendo" advierte Bañón. Pese a todo, el profesor pone cierta calma al explicar que seis mese puede ser un periodo corto de tiempo. "Seis meses son pocos meses para comparar. Pero sí que son para tener las orejas tiesas en el sentido de que si vendemos menos fuera y si compramos menos, cuidado. Cuidado porque indica, por un lado, que somos menos competitivos fuera y, por otro lado, es que tenemos menos capacidad de compra. Repito, que las familias y las empresas compren menos, porque su dinero ahora vale menos. Entonces, ojo, porque nos está dando ya una primera señal de alarma" afirma Álvaro.

Para terminar, el profesor de economía aporta una solución al problema de las importaciones y exportaciones. Explica que hay cuestiones que no dependen de Navarra y con las que no podemos luchar, que a "nuestros clientes les vaya bien no podemos mejorarlo y el tema del tipo de cambio tampoco podemos mejorarlo", sin embargo, "sí podemos hacernos más competitivos fiscalmente. Podemos rebajar de impuestos a familias y empresas para que dispongan de más capacidad de compra, por ejemplo" aporta como solución al problema. Son solo seis meses, pero habrá que estar pendiente por si nos están avisando estos datos de una caída.