José Torrecilla presumía de ser "el estellés que más homenajes recibió en vida"

El lunes fallecía en Estella José Torrecilla a los 95 años de edad en la Residencia San Jerónimo. ¿Quién era José Torrecilla? Pues en Estella era toda una institución.

A pesar de no dedicarse a ello de forma profesional, recopiló cientos de fotografías y documentos de Estella y desde los años 60 fue colaborador de "El Pensamiento Navarro", "Norte Deportivo" y de Diario de Navarra.

Escribió varios libros. Uno de ellos recogía los 70 años de historia del Izarra en 1990.

Además, la música fue una de sus grandes pasiones. “Los sábados, a las diez de la noche o los domingos, los amigos decían: ¿y no vas a cantar? Pues cantábamos. Entonces era lo que había. Y también después, cuando uno ya es bastante mayor, ya medio viejo, me he pasado más de veinte cantando con dos coros”.

Hace un año hablábamos con él aquí en Cope Navarra a raíz de un disco que grabó junto a Puro Relajo ya en la residencia. “Es curioso porque uno no piensa que va a participar en un proyecto de un disco que esté tu voz. Mi voz también ha salido en el himno de Izarra. Y también en otro proyecto de fútbol sala. Participas por la ciudad y porque te hace algo de ilusión”.

La Residencia San Jerónimo de Estella ha lamentado su pérdida esta semana. David Cabrero, su director, ha hablado sobre José Torrecilla en los micrófonos de Cope Navarra.