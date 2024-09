José María de Pablo: "El verdadero peligro que hay en Pamplona es la cantidad infinita de pisos ilegales"

Seguimos hablando de viviendas, pero en este caso de los pisos turísticos. Pamplona no dará más licencias de pisos turísticos en el Casco Viejo, es una noticia que hemos conocido esta misma semana. El 2,8% de las viviendas del Casco Antiguo son apartamentos turísticos, frente al 0,2% que representan en el resto de la ciudad. Un desequilibrio que hay que resolver, según el concejal Joxe Abaurrea. “En el Casco Viejo hay una acumulación tan importante que genera desequilibrios. Se nos exige observar, vigilar y cuando detectamos que la tendencia es importante, no la situación sino la tendencia, en la ciudad está muy acentuado”.

¿Pero realmente era una urgencia tomar esta medida? José Mari de Pablo, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Navarra, indica que Pamplona “no está saturada de turismo”. Pamplona sigue teniendo “comercio en el casco viejo, tiene vida real de barrio...”. De Pablo ha indicado que hay que “solventar los problemas que pudiera haber de manera digamos efectiva”. Ha denunciado que se intente matar “pajaritos con cañonazos”.

Desde la Asociación, no se oponen a esta medida, pero consideran que hay que atajar antes el verdadero problema, los pisos ilegales: “Reivindicamos que el Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra se tomen muy en serio el verdadero problema y el verdadero peligro que existe en esta situación, que son la cantidad infinita de pisos ilegales sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de licencia, sin pagar impuestos... Es ahí donde está realmente el problema”.

José Mari de Pablo considera que todo este debate alejado de la realidad, daña a Pamplona. “Todo esto de abrir este melón en una ciudad no saturada va a suponer un problema para la imagen de la ciudad. La gente de fuera va a pensar que estamos unos encima de otros”. De Pablo ha asegurado que además del daño en la imagen de ciudad, también va a pasar factura económica no sólo a la Asociación, sino a los comercios, el gobierno de Navarra en los IVA que no se recaude...