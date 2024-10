La Inteligencia Artificial recupera carreras y perfiles de Humanidades: "Viene para ayudarnos"

La transformación digital está provocando que perfiles de empleo un poco olvidados se recuperen, como es el caso de las Humanidades.

En Cope Navarra, en colaboración con la Oficina de Análisis y Prospección de Navarra, estamos analizando los retos del mercado de trabajo en la Comunidad Foral.

La Inteligencia Artificial es uno de ellos. Y es que, según explica Amaya Bengochea desde el Servicio Navarro de Empleo, "las carreras de Humanidades se están recuperando terreno".

"Con la Inteligencia Artificial, todo el tema de la ética o con el lenguaje natural, todo el tema de la filología... son carreras que parecía que estaban quedando un poco denostadas en el olvido y, sin embargo, ahora vemos que son fundamentales para abordar cambios sociales", asegura.

Bengoechea también aclara que la Inteligencia Artificial "viene para ayudarnos" y que "difícilmente nos sustituirá". "Dicen que la IA puede sustituir a los diseñadores gráficos. Eso no es verdad porque a cualquiera no se le puede ocurrir el prompt, que es la forma de hablar con la Inteligencia Artificial, para que me desarrolle lo que yo quiero. Esa parte de creatividad no te la da la Inteligencia Artificial", insiste.

Lo mismo ocurre con el periodismo. Y es que la IA puede redactar una noticia, pero "no darle un enfoque o la falta de sesgo".

Por todo esto, inciden en que la IA nos puede ayudar y que nunca va a sustituir la parte humana. Aunque reconoce que en algún trabajo "más mecanizado" sí que podría haber algún problema.