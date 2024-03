Desarrollar herramientas de inteligencia artificial para predecir el crecimiento de un tumor o la respuesta a análisis genéticos es el objetivo de la investigación que lleva a cabo el catedrático Jesús López Fidalgo, director del Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial (DATAI) de la Universidad de Navarra.

Desde el mes de enero y hasta el 31 de marzo, gracias a una beca Fulbright, este trabaja en el departamento de Bioestadística de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) en un proyecto centrado en el uso de la inteligencia artificial aplicada a necesidades médicas.

En concreto, según informa la Universidad de Navarra, investiga el desarrollo de un modelo estadístico generado por la inteligencia artificial que podría prever el posible crecimiento de un tumor en los pacientes o la respuesta a un análisis genético gracias a un procesamiento óptimo de información de pacientes anteriores.

Este análisis permite reducir los recursos para obtener datos, lo que supone una mejora en los resultados, según subrayan.

“Gracias a esta selección de información, la inteligencia artificial genera algoritmos que conforman el mejor modelo posible para ayudar a predecir la respuesta del paciente ante un análisis genético", apuntan, a lo que añaden que de esa forma "se podría reducir el uso de recursos y ganar tiempo en la terapia médica”.

Las becas Fulbright tienen como finalidad fortalecer la relación de Estados Unidos con el resto de países y consolidar el trabajo conjunto entre centros internacionales de investigación.

Con motivo de su estancia, el investigador de la Universidad de Navarra ha recibido una invitación para publicar un artículo con las principales conclusiones de la investigación en 'Annual Review of Statistics and Its Application', la revista científica número uno en la categoría 'Estadística y Probabilidad' según el Journal Citation Reports.

Jesús López Fidalgo trabaja junto a Weng Kee Wong, reconocido bioestadístico que realizó su tesis doctoral con Dennis Cook, investigador famoso por el desarrollo de la popular distancia de Cook que se utiliza en el aprendizaje automático, parte fundamental de la inteligencia artificial.