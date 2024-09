La higiene no influye para tener piojos: "Van tanto al pelo limpio como al sucio"

Con el comienzo del curso, comienzan a aparecer algunos virus, algunas alergias, tal y como hemos hablado en Cope Navarra. Pero también hay otro riesgo, sobre todo en los más pequeños. La aparición de los piojos. Para prevenirlos, es fundamental comunicar al centro en cuanto se sospeche de la existencia de los mismos.

No hay que aplicar el champú, loción o espuma pediculicida en cuanto se sospeche. Es mejor esperar. Se pasa el peine específico para los piojos (a poder ser con el pelo húmedo) y si se confirma la existencia de piojos, entonces sí que hay que pasar al champú, la loción o la espuma pediculicida. Y, una semana después, volver a aplicar.

Hemos hablado sobre ello en COPE Navarra con Julio Maset, médico de CINFA.

Uno de cada cuatro personas creen que tener piojos afecta emocionalmente a los niños, lo retrata una encuesta de CINFA, y esto no deja de ser culpa de los bulos, lo explica Julio Maset, médico de Cinfa

Maset explica que no es cierto el mito de la higiene y los piojos, y por eso "si nuestros hijos tienen piojos es porque no hemos cuidado debidamente a la higiene y entonces entra vergüenza y van a pensar que los llevamos sucios y que no les lavamos adecuadamente bueno, pues es absolutamente falso porque el piojo va tanto al pelo limpio como el pelo sucio"

Comenzar el cole es sinónimo de vuelta a los piojos. Nos lo cuenta la pediatra de la CUN Ana Catalán.

"Con que solo haya un niño que se haya infectado o que tenga piojos debido al contacto, que ocurre o bien directamente entre cabeza a cabeza o porque los niños se rozan el pelo o se tocan las cabezas o incluso a veces comparten peines u otros accesorios que se llevan en la cabeza, pues se ve con mayor facilidad" explica la pediatra

Y si llega ese temido aviso de “hay piojos” lo que tenemos que hacer es "mojamos un poquito el pelo y pasamos la lendrera. Es mucho más cómodo separarlo en mechones y en el caso de que no haya, pues nos olvidamos. Podemos dar un repelente, que es algo diferente para que no se los coja, pero si los vemos, entonces lo que hay que hacer es aplicar el pediculicida, en farmacia hay formatos de champús, loción, cremas, de todo".

Importante no secar el pelo con secador, repetir la semana siguiente, y otro mito, rapar o cortar el pelo no los hace desaparecer, solo hace que sea más fácil aplicar los productos.

Para Ana, lo "primero que hay que hacer es revisar la cabeza bien, especialmente detrás de las orejitas y cerca de la nuca. Buscando el piojo o el liendre. En caso de que las encontremos se pueden utilizar los preparados que venden en los supermercados o en las farmacias".