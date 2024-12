Hay que parar la rutina, los niños se merecen disfrutar la Navidad

Estas fecha son muy especiales para los más pequeños, días sin colegio, con muchas emociones y en los que quieren disfrutar con los padres, abuelos... y se merecen ser protagonistas.

Por eso es bueno que los adultos paremos la rutina y nos propongamos pasar tiempo con ellos, "Podemos hacernos una proposición. Sí, tengo tiempo. Sí voy a estar de otra forma con mis nietos o hijos. Vamos a salir de la rutina del día a día", anima Raimon Pelach pediatra.

También son fechas de recuerdos, y no a todos nos gustan, a veces faltan familiares o personas que nos han dejado e intentamos que lo niños no se den cuenta de la tristeza. "Lo primero, la naturalidad es lo más normal. Lo segundo, esconder la realidad no les gusta. Explicarles las cosas y hacerles participes les ayuda a comprender porque estamos como estamos", añade Pelach.