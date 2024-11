La Gran Recogida del Banco en Alimentos de Navarra: "Si no tenemos voluntarios, no se dona"

El Banco de Alimentos de Navarra (BAN) busca personas voluntarias para la próxima Gran Recogida de Alimentos 2024 que se va a celebrar el 22 y 23 de noviembre en establecimientos de alimentación de toda la Comunidad foral.

Todavía faltan más de 500 voluntarios de un total de 1.746 plazas necesarias para cubrir adecuadamente los puestos en los distintos puntos de recogida.

La presidenta del BAN, Marisol Villar, explica en los micrófonos de Cope Navarra que “si no tenemos voluntarios en los puestos de los establecimientos, pues hay muchas personas que no se enteran de que hay Gran Recogida, entonces no se dona”. Se nota mucho cuando hay voluntarios o no hay, como aumenta la donación”, asegura.

CÓMO INSCRIBIRSE

Para inscribirse, se han habilitado varios canales: a través de la página web oficial: www.bancoalimentosnavarra.org, enviando un e-mail a la Fundación BAN: granrecogidaban@gmail.com; o llamando, de lunes a viernes, en horario de mañana al teléfono: 948 30 38 16.

La Fundación Banco de Alimentos de Navarra requiere especialmente la colaboración de voluntarios en localidades como Sarriguren, Mendillorri, Berriozar, Burlada, Villava, Huarte, Mutilva, Ansoáin y Chantrea, entre otras. No obstante, aquellos interesados pueden encontrar oportunidades de voluntariado en toda Navarra, incluyendo Pamplona y su Comarca, Tudela, Tafalla, Estella, Sangüesa y Alsasua, para participar en la zona más cercana a sus domicilios.

COLABORACIÓN CON VALENCIA

Además de apoyar a las familias en Navarra, la Gran Recogida de este año tiene una misión adicional: brindar asistencia a las personas damnificadas por la DANA, que ha afectado gravemente a la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Andalucía.

Así, parte de los fondos recaudados en la Gran Recogida 2024 en Navarra se destinará a este propósito, contribuyendo tanto a las necesidades en Valencia, Castilla La Mancha y Andalucía, como a la atención de las más de 1.200.000 personas vulnerables en toda España que dependen de esta iniciativa solidaria.