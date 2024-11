La enfermedad que padecen casi 50.000 navarros: "Es transparente"

El jueves 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Desde ANADI (Asociación Navarra de Diabetes) reivindica "una mejor vida con diabetes" a través de mayores recursos en Atención Primaria y centros escolares, con el lema 'Para una mejor vida con diabetes, miremos más allá de la glucemia'. Reclaman una atención integral y mayores recursos para poder llevar "una mejor vida" con esta enfermedad, que pasaría por reforzar la figura de la enfermera tanto en centros escolares como en Atención Primaria, además de la implantación de un plan de acción para apoyar a los pacientes o la creación de Unidad Multidisciplinar de Diabetes para adultos con Diabetes tipo 1.

“Llevamos ya llevo 20 años pidiendo. Cuando empecé hace 20 años, teníamos entonces de jefe de endocrino a Luis Forga, buen doctor muy colaborador y pedía esta unidad. Ya se ha jubilado y no ha visto que se hiciera realidad”, asegura Juantxo Remón, presidente de ANADI.

ANADI Juantxo Remón, junto a Cristina Azagra, gerente de ANADI.

En Navarra, se estima que aproximadamente 42.000 personas tienen diabetes, lo que representa alrededor del 6,5% de la población. La mayoría de estos casos, más del 94%, corresponden a diabetes tipo 2, mientras que el resto son personas con diabetes tipo 1. Además, se calcula que unas 8.000 personas podrían tener diabetes sin diagnosticar, lo que resalta la importancia de la detección temprana para mejorar la calidad de vida y reducir complicaciones asociadas a la enfermedad. “Aunque somos casi 50.000 navarros con diabetes, no es una enfermedad que se suele llamar silenciosa, es una enfermedad transparente. Porque te ven bien, pero llevo mi infusora de insulina, llevo mi sensor, me tengo que calcular lo que como, mi ejercicio...”.

Javier Elcano es un joven de 18 años que debutó con diabetes a los 8 años. En ese momento, no era muy consciente de lo que suponía tener diabetes, pero con el paso de los años ha tenido que acostumbrarse a vivir con ella. “Primero me tuvieron que explicar lo que era, en qué consistía. Con 8 años sí que te cuesta un poco más, o te tienen que ayudar tus padres, pero poco a poco y aprendes a llevarlo mejor”.

Juantxo Remón, cuando debutó hace 24 años, sí lo pasó mal. Cuando llegaba a casa se hundía, hasta que un psicólogo le ayudó y le dijo que “se echara los problemas a la espalda”. Tardó dos meses, pero lo consiguió: “Tiene diabetes y qué vas a hacer. También depende mucho de cómo sea cada uno”. Juantxo Remón, no obstante, indica que prefiere ser positivo. Que, aunque la enfermedad no tiene cosas buenas, sí que ha encontrado aspectos positivos. Por ejemplo, toda la actividad y todas las personas que ha conocido en la Asociación. “Toda la gente que conoces, toda la vivencias, el poder participar en todo lo que hacemos desde ANADi...”

Juantxo ha reconocido que es una enfermedad invisible, y en muchas ocasiones toca explicar ciertos comportamientos o qué son los sensores o las bombas de insulina, por ejemplo. “Cada vez que entro en un nuevo círculo de gente, toca explicar. Por qué llevas el sensor, qué es eso, toca hablar del difusor, del catéter. Toca explicar”. Aunque lo cierto es que, como indica Juantxo Remón, cada vez la sociedad está más acostumbrada a la diabetes y se conoce más sobre la enfermedad.

Por otro lado, Javier Elcano ha querido resaltar que él realiza la vida más o menos igual que la que lleva cualquier otro joven de su edad. “Mi madre, desde un principio me decía que, con control y con cuidado, pero que tenía que llevar una vida normal. Muchas veces me decía si podría hacer esa vida normal. Ahora miro atrás y estoy totalmente de acuerdo en que se puede hacer una vida normal. Con cuidado y ese extra que tienes que tener a la hora de controlarte las cosas, pero te diría que muy pocas veces me ha evitado hacer algo por la diabetes”.