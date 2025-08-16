COPE
Un economista explica la diferencia entre alquilar y vender un piso, así podemos sacar la mejor rentabilidad

Carlos Medrano, economista, habla de la Ley de Vivienda en Navarra y explica las opciones que tenemos con nuestro piso

Sala de estar de una casa de alquiler con un sofá junto a una ventana abierta con vista a una zona boscosa.
Carlos Medrano analiza la Ley de Vivienda en Navarra: ¿alquilo o vendo un piso?

Redacción COPE Navarra

Pamplona - Publicado el

1 min lectura

Carlos Medrano, economista, habla de la Ley de Vivienda en Navarra y explica las opciones que tenemos con nuestro piso. ¿Es mejor alquilar o vender como inversión? El economista explica diferentes casos en los que la decisión cambia.

