Don Florencio Roselló invita a manifestar la felicidad por la llegada de Jesús en Navidad: "La fe se manifiesta en la vida"

Hoy es 24 de diciembre, hoy es Nochebuena. Mañana será ya Navidad. Hoy ha pasado por los micrófonos de Cope Navarra el arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela Don Florencio Roselló para felicitarnos la Navidad. Estas serán las primeras Navidades para él en Pamplona. Por primera vez en casi cuatro décadas, lo hará lejos de sus hermanos mercedarios, compartirá estas fiestas con su familia, que se desplaza hasta Pamplona.

Don Florencio nos invita a vivir una Navidad pensando en los más pobres, en los más necesitados. “Ha sido mi vida hasta hoy. Si yo soy obispo y así me lo dijo el nuncio es precisamente por mi trayectoria en el mundo de la cárcel. Yo no puedo renunciar a algo que ha formado parte de mi vida pues casi 40 años. Soy obispo de todos”.

Él mismo comenzó la celebración de la Navidad ayer en la cárcel, celebrando una Eucaristía en el centro penitenciario de Pamplona. Como lo ha hecho durante muchos años cuando estaba en tierras valencianas. “Donde se necesita buena noticia es en la cárcel. Como iglesia, como sacerdote y ahora como obispo tengo el compromiso y el deber moral de empezar esta celebración en la cárcel”.

Además, Don Florencio nos invita a no escondernos, a no tener complejos y manifestar nuestra fe en cualquier situación que se precise. Y más en estos días. “Esta fe forma parte de nuestra vida. ¿Por qué tenemos que ocultarlo? Nuestra fe forma parte de nuestra realidad cotidiana. ¿Por qué tenemos que ocultarlo? Estamos dando razón a la gente que quiere que nos recojamos en las sacristías, que nos recojamos en la iglesia. La fe se manifiesta en la vida”. En el ocio, en el trabajo, con los amigos, con los vecinos... en la vida de cada uno, nos invita que manifestar la fe. “El Papa Francisco nos está recordando constantemente que él quiere una Iglesia en salida. No dice que no quiere la Iglesia en los templos, dice que hay que sacarla. Se alimenta en los templos, pero hay que sacarla. Compartirla y, sobre todo, manifestarla”.

Y más en estos tiempos en los que asegura hay "una campaña orquestada" para secularizar la Navidad. “Hay como campañas orquestadas que felicitan las fiestas, el cambio de estación, que el día se hace más largo, que empieza a alargar, el solsticio... y se quiere desvirtuar. Cuando llevamos 2.000 años celebrando lo que es la Navidad. Nos guste o no, lo que se celebra y lo que ha paralizado la sociedad y paraliza estos días es que Jesús nace”.

Don Florencio ha hablado también de otros temas, además de la Navidad. Recientemente ha visitado Corella, donde pudo orar delante de la Virgen de la Merced, algo que le hizo mucha ilusión. Y es que este arzobispo ha hecho ya casi 30.000 kilómetros en menos de un año recorriendo la geografía navarra para conocer la realidad de la diócesis. “Dije que quería ser arzobispo de todos. Salir del Palacio Arzobispal, visitar, acompañar, hablar con la gente en su medio, en su realidad. Me faltan 20 kilómetros para los 30.000. Seguiré viajando, creo que forma parte también de mi responsabilidad como arzobispo”.

Además, Florencio Roselló ha querido destacar el impulso solidario que ha tenido Navarra con los damnificados por la DANA. La Iglesia, con la colecta de noviembre y Cáritas, ha entregado cerca de millón y medio de euros a Valencia. Pero también ha destacado la labor social altruista y desinteresada de mucha gente. “Creo que la respuesta humana y solidaria económica ha sido muy fuerte. Y esto me llama la atención. Veo una Navarra muy solidaria”.

Además, el arzobispo ha querido dejar una felicitación navideña a todos los oyentes de Cope Navarra: “Feliz Navidad. Y cuando digo Feliz Navidad es feliz acontecimiento, el nacimiento de Jesús, que toque nuestro corazón, que nos haga sensibles a los de cerca y a los de lejos, que nos haga mirar con ojos de niño. Muchas realidades que miramos con ojos fríos, que nos toquen el corazón”. El 27 de enero cumplirá un año como arzobispo de Pamplona.