Ya está disponible el simulador para la declaración de IRPF de 2024 de la Hacienda Foral

Los contribuyentes navarros pueden hacer desde este miércoles una simulación de su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2024.

Como en años anteriores, Hacienda Foral de Navarra ha activado el simulador oficial que, "con un carácter meramente informativo", permite realizar una aproximación a lo que será la declaración. Su uso es totalmente anónimo y no requiere de ninguna credencial de acceso o certificado digital para poder utilizarlo.

Esta herramienta permite hacer una estimación de la tributación y "sirve a muchas personas como ayuda para tomar decisiones" relacionadas con su situación fiscal antes del final de 2024 si su economía ha sufrido alguna alteración durante este ejercicio o si, por ejemplo, se benefician de deducciones.

La aplicación, tras haber introducido los datos correspondientes a las circunstancias económicas y personales de 2024, realiza una estimación del resultado de la declaración de la renta.

El resultado obtenido no es vinculante para la persona contribuyente o para la Hacienda Foral, ya que el simulador no almacena los datos introducidos ni crea un borrador. Además, la utilización de esta aplicación no exime de presentar una declaración formal una vez se inicie la campaña en 2025.

Esta herramienta lleva a cabo la simulación "atendiendo a la normativa vigente en el momento en el que se confecciona la simulación", es decir, está "permanentemente actualizado" y contempla las modificaciones normativas en tiempo real.

Así, las novedades en materia tributaria con efectos para el año 2024 estarán recogidas por el simulador a partir de la fecha de su aprobación parlamentaria.

Es el caso del régimen de mutualistas; este año existe una casilla correspondiente a la devolución extraordinaria que se ejecutará en la Campaña de la Renta de 2024, pero que está en blanco y requiere que el contribuyente aporte los datos de la devolución, puesto que el simulador no opera con datos almacenados en los registros de la Hacienda Foral.

UNA HERRAMIENTA "AL ALZA"

Durante el pasado año 2023 se registraron 65.127 accesos a la aplicación para obtener una estimación de la Declaración de la Renta, alrededor de 19.000 más que en 2022.

Junto con otras herramientas informáticas, como la Carpeta Fiscal, en la que se puede consultar la información personalizada relativa a la situación tributaria, el simulador de IRPF es una vía que Hacienda Foral de Navarra ha establecido para "agilizar los trámites que se deben llevar a cabo con la Administración".