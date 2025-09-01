Descenso de temperaturas en Navarra con chubascos en el noroeste y Pirineos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Navarra una jornada marcada por el descenso de las temperaturas y posibilidad de precipitaciones.

Navarra tendrá este lunes intervalos de nubes bajas por la mañana y nubosidad de evolución durante la jornada, con probabilidad de lluvias y chubascos dispersos por la tarde en el noroeste y la zona pirenaica.

Las temperaturas mínimas registrarán un ligero descenso, mientras que las máximas bajarán en el este de la Comunidad Foral y se mantendrán con pocos cambios en el resto. El viento será flojo y variable, predominando el noroeste en las horas centrales del día.

Las temperaturas previstas en las principales localidades son de 11 y 23 grados en Estella y Pamplona, 8 y 21 en Roncal, y 14 y 26 en Tudela.