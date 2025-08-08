La comunidad autónoma que menos sentimiento de pertenencia tiene con España, según el CIS: no es ni País Vasco ni Cataluña

La relación emocional de los españoles con su país no es homogénea. Las identidades territoriales conviven —y a veces compiten— con el sentimiento nacional. El barómetro del CIS, una de las encuestas más completas sobre el estado de opinión en España, lo confirma: hay zonas donde la vinculación con España es fuerte y otras donde esa conexión se diluye, tal y cómo señala el barómetro de mayo de 2023.

Y aunque tradicionalmente se asocia la menor identificación con el Estado a comunidades como Cataluña o el País Vasco, los últimos datos revelan una sorpresa: Navarra es la comunidad donde menos personas se sienten españolas.

El índice de sentimiento español en Navarra es, irónicamente, menor que en otras comunidades

EL 4,8% DE LOS NAVARROS SIENTEN A ESPAÑA COMO SU PRINCIPAL REFERENCIA

Los navarros son los ciudadanos que menos se identifican con España cuando se les pregunta por su sentimiento de pertenencia. Apenas un 4,8% de los encuestados en esta comunidad foral elige “España” como su principal referencia identitaria. Una cifra incluso más baja que en el País Vasco (9,5%) y Cataluña.

¿Qué eligen entonces? Principalmente, Navarra. Un 31% se siente en primer lugar navarro. Pero también destacan quienes prefieren identificarse con su pueblo o ciudad (35,7%), o quienes se declaran “ciudadanos del mundo” (11,9%). Un 9,8% afirma incluso que ninguna identidad territorial le representa especialmente.

Estos datos reflejan una sociedad muy conectada con su entorno inmediato, pero que muestra una clara distancia emocional respecto al Estado español.

Otra de las preguntas del CIS se centra en el gentilicio con el que los ciudadanos se sienten más cómodos. En muchas regiones, la respuesta mayoritaria es “tan español como andaluz”, “tan español como asturiano”, etc. Sin embargo, en Navarra esta tendencia no es tan clara.

Un 28,6% dice sentirse tanto navarro como español. Pero también hay un 21,4% que se considera “más navarro que español” y un 23,8% que se define únicamente como navarro. Solo un 2,4% se declara únicamente español, la cifra más baja del país.

lA PARTE DE NAVARRA QUE SE DECANTA POR LA IDENTIDAD VASCA

Además, destaca un grupo llamativo: un 23,8% rechaza todas las opciones propuestas. Esto podría explicarse, en parte, por la identidad vasca que también existe en Navarra, y que no aparece reflejada como opción en el estudio.

Una de las características diferenciales de Navarra es su apuesta por el modelo autonómico con matices. Según el CIS, el 31% de los navarros quiere más competencias para su comunidad, mientras que un 33% prefiere mantener las actuales. Solo el 21,4% se muestra a favor de poder llegar a la independencia.

No se trata, por tanto, de una comunidad especialmente independentista, pero sí claramente autonomista y partidaria de ampliar su autogobierno. Esta visión contrasta con otras regiones donde se prefiere un modelo más centralizado. De hecho, solo un 4,8% de los navarros apoya eliminar el sistema de comunidades autónomas.



Una parte importante de Navarra se considera vasca



El barómetro del CIS refleja un país donde la identidad nacional se expresa de formas muy distintas según el lugar. En comunidades como Castilla-La Mancha o Madrid, por ejemplo, más del 40% se siente primero español. En Navarra, ese sentimiento apenas alcanza al 5%.

El apego al pueblo o ciudad es mayoritario a nivel estatal (37,7%), pero también varía mucho según la región. En Asturias y Extremadura supera el 60%, mientras que en Madrid cae al 22%. La identificación con la comunidad autónoma también es muy desigual: es más común en las regiones históricas (Navarra, Galicia, Euskadi, Cataluña), y escasa en otras como Castilla-La Mancha, Murcia o Valencia.

Que España es un país plural no es novedad. Pero los datos del CIS evidencian que las formas de sentir esa pluralidad son muy distintas. Navarra es un ejemplo de una identidad fuerte y diferenciada, pero que no necesariamente se traduce en una pulsión rupturista. Más bien al contrario: la mayoría aboga por mejorar el encaje dentro del sistema actual.