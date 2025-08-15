Comienza el puente del 15 de agosto con "buenas previsiones" en turismo para Navarra

A pesar de las previsiones en cuanto a ola de calor, la Comunidad Foral de Navarra volverá a registrar la llegada de turismo en los próximos tres días. Mikel Ollo, de la Asociación de Guías Turísticos nos desvela las características de estos visitantes.

“Tenemos previsiones muy interesantes, muy buenas. Tenemos un puente de dos cuestiones. La primera que estamos en pleno verano, que todavía mucha gente disfruta de las vacaciones, incluso hay gente que aprovecha la segunda quincena porque siempre hay ofertas, gangas de última hora. Las revisiones que tenemos de asistencia en Pamplona y en la Gara General, yo creo que son muy interesantes”, ha indicado Ollo.

TURISMO TRANQUILO Y FAMILIAR

Ollo ha desengranado el perfil de personas que visitan Navarra estos días: “El turismo de Pamplona que nos llega es más tranquilo, más familiar, en parejas, grupos de amigos que pueden llegar al mundo rural y que lo que están buscando es la tranquilidad, la naturaleza, las zonas verdes, la parte histórica que tenemos con el Camino Santiago, pero sobre todo un turismo, como digo yo, tranquilo, uno que quiere aprovechar en teoría una región no tan conocida como otras para poder descansar, para para estar bajo un árbol, llegar a un restaurante y no tener agobios de tener que esperar la tercera mesa”.

TEMPERATURAS DE 37 GRADOS QUE NO FRENAN EL TURISMO

Las temperaturas subirán hasta los 37 grados mañana viernes, al igual que el sábado y el domingo, algo que no frenará el turismo: "El calor es algo que nos afecta muy poco. Cuando tenemos vacaciones y hemos decidido salir, haga calor o haga fresco, vamos a salir igual. Es cierto que Navarra tiene la imagen de una zona más fresca, más húmeda, sobre todo porque lo conocido en Navarra es la zona del Pirineo, la zona de Irati o del Baztán, que curiosamente, son ahora mismo las más cálidas”.

Traslada esas zonas verdes a la capital navarra: “Entonces, esa búsqueda de ese fresco, de esos árboles, de las zonas verdes, también lo tenemos en Pamplona por los jardines. Yo creo que la gente, sobre todo la gente de España, viene buscando esa parte naturaleza, esa parte más fresca”.

TURISMO INTERNACIONAL: cultura y gastronomía

“Pamplona sin embargo, el cliente que llega, y sobre sobre cuando es internacional, lo que está buscando es más es la cultura y la gastronomía, y una cultura muy relacionada con el Camino Santiago”, añade.

Como lugares increíbles más visitados destacan el nacedero del Urederra, La Selva del Irati, las Bardenas Reales, Olite, Zugarramurdi y sus Brujas, Foz de Lumbier o el Baztán, un valle suaves colinas verdes, vacas pastando en frondosos prados, regatas con aguas cristalinas y caseríos de piedra con siglos de historia y vistosas flores en sus ventanas y balcones.