Los chavales ucranianos acogidos en Navarra durante el verano vuelven a Ucrania

Un total de 25 chavales ucranianos se despedían ayer de las familias de acogida que durante dos meses de este verano les han acogido en Navarra. Lo hacían entre lágrimas. Lágrimas de tristeza por tener que despedirse de quien les ha acogido con todo su amor, lágrimas por volver a un país en guerra, lágrimas por tener que dejar atrás un verano lleno de paz y alegría.

Evidentemente, la despedida es un momento duro para los niños y para las familias. “Supone un poco difícil de gestionar. Sobre todo, porque les dejas de ver y ha sido un verano estupendo. Para ellos ha sido muy bueno, pero también para las familias. Da tristeza”, asegura Flor Díez, desde la Asociación Chernobil.

Las familias, por supuesto, también se despedían con lágrimas en los ojos por despedirse de estos chavales que ya son uno más de la familia. Pero en el fondo, también hay algo de alegría en esta despedida. Alegría por haber podido dar la oportunidad a estos chicos, alegría, seguramente en la esperanza de volver a recibirlos. “Se van a su casa y eso también es una tranquilidad. Pero también es verdad que ahora la situación es muy mala y los mandas allá, sabiendo que no no van a ir al cole, porque no van a tener un cole con refugio”. Hay sentimientos encontrados, porque saben que lo van a pasar mal sin muchas horas de luz y con un invierno largo y duro por delante, pero “los mandas con su familia”. Mezcla de sentimientos porque viven “circunstancias bastante delicadas” aunque estarán con sus familias.

Y ellos, en el fondo, van a reencontrarse con sus familias y amigos. Vuelven a su lugar, aunque actualmente sea un lugar seguramente hostil para vivir.

La Asociación Chernobil es quien se encarga de gestionar la acogida de un total de 108 niños ucranianos en Paías Vasco y Navarra. Aquí, en la comunidad foral, este año han estado 25 de ellos. Vamos a conocer cómo lo han pasado, qué actividades han realizado y cómo se despidieron ayer.

La Asociación Chernobil se creó tras el escape de la central nuclear de Chernobyl (1986) para intentar sacar a los niños de la zona por salud, porque se decía que con “dos meses fuera de allí mejoraban mucho”. Con el comienzo de la invasión de Rusia en Ucrania, se paralizó este programa durante dos años “con mucha angustia por no saber nada de muchas familias”. Antes de la invasión se traían cerca de 300 niños y, poco a poco, tras retomarse el año pasado la acogida en verano y Navidad, se busca recuperar la normalidad de esas cifras.

Los niños acogidos han realizado todo tipo de actividades tanto organizadas por la Asociación como por las propias familias de acogida. Una de ellas, por ejemplo, la visita a Senda Viva.