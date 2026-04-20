La carta se resiste a morir: el hábito que sobrevive en la Navarra digital

En plena era digital, el envío de cartas se mantiene como un hábito relevante en Navarra. A pesar del dominio de las comunicaciones electrónicas, el correo postal continúa siendo una herramienta clave para la administración, el comercio y, especialmente, para un amplio sector de la población mayor.

Una comunidad en transformación

Los datos más recientes reflejan una Navarra en transformación. La comunidad ha experimentado un descenso de más de 1.000 autónomos desde 2021 y se enfrenta a cerca de 8.000 jubilaciones previstas en los próximos cinco años. Este proceso de envejecimiento poblacional es uno de los factores que influye en el mantenimiento de formatos tradicionales.

Navarra cuenta con una 91 oficinas de correos. Desde la puesta en marche del comercio online en 2018 el volumen de paquetes ha creido y llega todos os años a superar el millon y medio de envios en la comunidad foral. De estos el correo tradicional y postal es un % muy pequeño y de hecho disminuye. El debate, abordado en los micrófonos de COPE Navarra, se centra en analizar cómo conviven el mundo digital y el postal. El objetivo es entender por qué, pese al avance tecnológico, el envío de cartas sigue desempeñando un papel relevante en la vida diaria de la comunidad foral.