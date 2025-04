Balance positivo de la Iglesia Navarra de la Semana Santa: "Celebraciones con mucha gente"

En los micrófonos de Cope Navarra, el Canónigo de la Catedral de Pamplona, José Antonio Goñi ha realizado un "balance positivo por varias razones". Según ha expuesto "vivido desde la Catedral, han sido celebraciones con mucha gente". "El tema de la religiosidad coge a mucha gente", aunque ha reconocido que "por otra parte, se nos ha complicado por el tema de la lluvia que nos ha impedido que salieran algunas procesiones". Eso sí, Goñi destaca que el agua caída, "no ha mermado la devoción" por lo que "ha estado la cosa muy positiva".

A pesar de que no hubiera procesión de Viernes Santos, Goñi ha dicho que "hacemos un vía crucis en la Catedral y la gente acudió en masa". "Por otra parte hay un Sermón de la Soledad y un traslado de la Virgen de la Dolorosa, que vuelve sí o sí a San Lorenzo, aunque lleva, y tiene un punto particular y muchas personas acudieron a ese acto".

Sobre la procesión del Jueves Santo que sí salió y que ya cumple dieciséis ediciones, el Canónigo catedralicio considera que "la verdad que se va asentando, tiene su fuerza con todos los tambores que vienen de la Rioja, muy solemne, y luego además tiene un punto que no es una procesión al uso, porque una vez que llegan a la plaza del Arzobispado se leen los textos y hay unos comentarios de lo que aconteció ese primer Jueves Santo". "La gente sí que acude en masa, y además hizo muy buena noche" ha señalado.

LA HERMANDAD DE LA PASIÓN, CONTENTA

Desde la Hermandad de la Pasión comparten el positivismo de lo acontecido durante la Semana Santa. En palabras de Miguel Setuáin, de la Junta Directiva de la Hermandad, esas buenas sensación se traducen en que "se han podido realizar las actividades con más o menos incidencia climática, y han sido realmente numerosas con mucha presencia en la calle y todas positivas". "Recordemos que en nuestras procesiones empiezan el Miércoles de Ceniza con el traslado del Cristo alzado hasta la catedral" ha apostillado.

"Más adelante es el traslado de la imagen de la Dolorosa también hasta la Catedral. Continuamos con el Domingo de Ramos, la procesión, el acto de oración en la Plaza de Santa María del Jueves Santo y, efectivamente, la procesión del Santo Entierro no pudo celebrarse" ha dicho Setuáin en COPE Navarra. "El acto alternativo es el Vía Crucis en la Catedral, y así como el año pasado resultó novedoso por el tema de la banda de música este año ha sido multitudinario y estamos muy satisfechos". "Asimismo también el Viernes Santo pudimos recuperar la interpretación musical de las siete palabras de Dubois con la predicación de don Javier Leoz en la Catedral que también tuvo multitud de asistencia; fue un acto realmente multitudinario y efectivamente la pena fue como no puede ser de otra manera la procesión del santo entierro que no pudo celebrarse".

Setuáin ha querido recordar que "la Hermandad sigue programando actos al margen de la Semana Santa y de la Cuaresma" ya que "el próximo lunes también tenemos una charla sobre la Sábana Santa a parte a cargo del profesor Bernardo Hontanilla que es un prestigioso doctor de la Universidad de Navarra y que nos va a dar una charla coloquio el próximo lunes a las 19:30 horas en la sede de la Hermandad".

La Hermandad va a celebrar un nuevo culto, el Vía Lucis, que es "la celebración y la meditación de lo que supone la Resurrección de Cristo". Tendrá lugar el próximo sábado, 26 de abril, a las 18.00 horas en la Catedral de Pamplona. A continuación se devolverá el paso del Resucitado hasta el oratorio de la Hermandad.