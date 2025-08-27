Así va a repercutir a Navarra los vaivenes de Europa y Estados Unidos según el director de la Comisión Europea en España: "Hay que esperar"
Lucas González Ojeda, director en funciones de la Comisión Europea en España, ha explicado cómo se verá perjudicada o beneficiada la Comunidad Foral
Redacción COPE Navarra
Pamplona - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Alrededor de 200 jóvenes se acercarán a lo largo de los 3 próximos días a los Cursos Europeos de Verano. 7ª edición de un programa que además coincide con una fecha muy especial. Lucas González Ojeda, director en funciones de la Comisión Europea en España, ha explicado en COPE Navarra cómo se verá perjudicada o beneficiada la Comunidad Foral
En el marco del 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea se celebran estos cursos. Una cita que reunirá a jóvenes y ponentes de toda España y toda Europa. Este año el país invitado es Dinamarca.
