COPE
Podcasts
Navarra
Navarra

Así va a repercutir a Navarra los vaivenes de Europa y Estados Unidos según el director de la Comisión Europea en España: "Hay que esperar"

Lucas González Ojeda, director en funciones de la Comisión Europea en España, ha explicado cómo se verá perjudicada o beneficiada la Comunidad Foral

Edificios del Segundo Ensanche de Pamplona
00:00
Descargar

Entrevista Lucas González Ojeda, director en funciones de la Comisión Europea en España

Redacción COPE Navarra

Pamplona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Alrededor de 200 jóvenes se acercarán a lo largo de los 3 próximos días a los Cursos Europeos de Verano. 7ª edición de un programa que además coincide con una fecha muy especial.  Lucas González Ojeda, director en funciones de la Comisión Europea en España, ha explicado en COPE Navarra cómo se verá perjudicada o beneficiada la Comunidad Foral  

En el marco del 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea se celebran estos cursos.  Una cita que reunirá a jóvenes y ponentes de toda España y toda Europa. Este año el país invitado es Dinamarca.

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 27 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking