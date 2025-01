Varios de los afectados seguirán semanas en un hotel de Noáin

Muchos de los desalojados se encuentran reubicados en el Hotel Ibis Styles Pamplona Noain. Muchas de las personas que ahí se encuentran son afectados sin fecha de salida. "No es fácil hacer vida en un hotel realmente. No tienes eh ciertas herramientas que tienes en tu hogar, pero estamos intentando hacer todo un poquito más llevadero", explica Iñaki Narros, director del hotel.

"La gente ya decía, es que tengo que volver otra vez al trabajo y tengo que coger, las cosas de las extraescolares de los niños o y ahora cómo lo hacemos, buscamos otro lado, compramos", añade Narros. "Luego las mascotas que bueno nosotros también admitimos mascotas, pero no la pueden dejar sola, pero claro, aquí la gente no está de vacaciones, se tienen que ir a trabajar, entonces tenemos que encontrar un punto medio, tenerlas con transportín, por ejemplo", explica.

Hemos pasado del susto a la incertidumbre, "no sé hasta cuando voy a estar aquí, me imagino que a medida que pasen los días los que pueden volver a sus casas volverán y los que no habrá que ver, en un hotel y te lo dan todo hecho, pero sobre todo si tienes niños es un poco más complicado", opina Narros.