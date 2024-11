El acompañamiento a las mujeres que sufren violencia del equipo Emume de la Guardia Civil

Navarra conmemora el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ha habido numerosas concentraciones como en el campus universitario, en distintos ayuntamientos como el de Pamplona o Tudela, o en el Palacio de Navarra... Además, también se celebraron dos concentraciones a las 20:00 horas, en la Plaza del Castillo de la capital navarra y en la Plaza de los Fueros de Tudela.

Los datos exactos bailan según las distintas fuentes. Lo cierto es que el Gobierno de España daba la terrible cifra de 39 mujeres asesinadas a 23 de octubre en España por violencia contra las mujeres. En Navarra, según datos de la Delegación de Gobierno, desde 2003 han sido asesinadas 15 mujeres por esta causa.

Según datos del departamento de Igualdad del GN, en 2023 se realizaron en Navarra 2091 denuncias por violencia contra la mujer. Hasta octubre se han realizado casi 1700. Es decir, que son unas cifras muy parecidas a las del año pasado. En 2021, hubo 1.639 en todo el año.

El 52% de estas denuncias son por violencia física y psíquica, mientras que el 17 es por violencia sexual. El 74% de estas denuncias son contra sus parejas o exparejas. Las órdenes de protección en España han doisminuido sustancialmente en 2024, casi a la mitad, con 20.500. sin embargo, sí que han crecido los dispositivos electrónicos de seguimiento a 4.800.

En este día del 25 de noviembre, Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres, en Cope Navarra ponemos el foco en los equipos que trabajan con las víctimas. Uno de ellos es el de Guardia Civil que tiene una unidad especializada en violencia hacia la mujer. Según el Sargento Miguel Ruiz responsable del grupo de personas (Emume) Equipo mujer-menor de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra, los protocolos y la atención ha evolucionado en los últimos años. “Hemos pasado a un acompañamiento prácticamente integral y continuado. Yo creo que aún faltan cosas por mejorar, evidentemente, siempre se puede mejorar. Pero sí que es cierto que hemos evolucionado mucho. La protección se da desde el minuto uno, desde que la mujer entra por las puertas, hasta que el proceso eh culmina”.

Ahora mismo, el asesoramiento de las víctimas es integral. Los distintos cuerpos cuentan con personal especializado. Miguel Díaz indica que el personal destinado a la Emume no realiza otro tipo de trabajos, es una dedicación específica. Además, la víctima cuenta con un asesoramiento legal y psicológico desde un primer momento. “Se le explica perfectamente cómo va a ser el procedimiento, las posibilidades que tiene, las posibilidades de una orden de protección. También de la asistencia a la que tiene derecho si no tiene medios económicos, incluso a tener una casa de acogida en el caso de que no tenga una vivienda donde acudir”.

Ahora, desde el “minuto uno” la mujer es acompañada y asesorada. No hace falta que la denunciante se desplace a dependencias policiales, el equipo de los disintos cuerpos policiales se desplaza para hablar con ella. Si va a dependencias de la Guardia Civil, se le toma declaración en salas específicas, apartado del resto de personas que acudan a las mismas. Y la atención es 24 horas.

Aseguran que todavía hay ciertos miedos a denunciar y por eso, lo primero que se intenta con la víctima es empatizar y escuchas. Misericordia Molina agente del grupo de personas. “Se trata de que se sienta segura, que se sienta comprendida, que no se sienta juzgada, que se sienta escuchada, eso es muy importante. Que piense que ha hecho lo correcto, que está en el lugar adecuado y que, desde ese momento, lo único que nosotros vamos a hacer para con ella es intentar ayudarla y protegerla”. Misericordia Molina ha incidido en que se procura empatizar al máximo para que esa víctima se abra por completo y cuente el máximo, pues eso puede ser crucial a la hora de su protección. Obviamente, no es sencillo, porque estas mujeres “vienen a contar las mayores miserias que han vivido”.

Se le da su espacio y sus tiempos. Y una vez que ha declarado, se le estipula un nivel de riesgo. En función del riesgo van las medidas de protección estipuladas en Viogen. “Puede ser desde no apreciado a riesgo extremo. Cada nivel le corresponderá una serie de medidas de protección, que pueden ir desde simplemente el contacto frecuente con las víctimas, hasta la protección 24/7. Es decir, con patrullas policiales uniformadas en el domicilio de la víctima, acompañando a la víctima”.