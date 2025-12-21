Tudela recupera el programa ‘A tu bola’ para abrir gratis sus patios escolares y deportivos

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Tudela ha puesto nuevamente en marcha el programa ‘A tu bola’, que arranca el próximo lunes 22 de diciembre. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar el uso libre, gratuito y responsable de distintas instalaciones deportivas y educativas de la ciudad por parte de la ciudadanía.

Espacios y horarios de apertura

En concreto, el programa permite el acceso a los patios de los colegios Monte San Julián, Griseras y Elvira España, así como a las instalaciones de Santa Quiteria. Todos estos espacios permanecen abiertos al público durante los fines de semana y los periodos de vacaciones escolares.

Estas instalaciones disponen de un total de 6 horas y media de apertura diaria, repartidas en horario de mañana y tarde. De forma orientativa, el horario es de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas, conforme al calendario que puede consultarse a través de un código QR y un cartel informativo en los propios espacios.

La apertura, vigilancia y cierre de las instalaciones corre a cargo de personal de Amimet, garantizando así el correcto funcionamiento y la seguridad de los recintos.

Fomento del ocio y la convivencia

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tudela ha destacado que "‘A tu bola’ es un programa muy bien valorado por la ciudadanía, ya que facilita espacios seguros y accesibles para la práctica deportiva y el ocio activo, especialmente para niños, niñas y jóvenes, durante los fines de semana y las vacaciones escolares”.

Asimismo, el concejal ha subrayado que “con esta iniciativa seguimos apostando por el deporte como herramienta de convivencia, salud y uso responsable de los espacios públicos”.