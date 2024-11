¿Tendrá Tudela una nueva estación fuera del centro?

El diputado de UPN en el Congreso, Alberto Catalán, ha reprochado al mini tro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que “no es serio que llegando las obras a las puertas de Tudela no se sepa por dónde transcurre y que se ponga ahora en duda la nueva estación.

Años y años de estudios e informes, y ahora vienen con esto”, ha denunciado. Catalán ha recordado, durante la sesión de control al Gobierno, que “el corredor navarro de Alta Velocidad contempla la construcción de una nueva doble vía circunvalando Tudela y una nueva estación al este del Hospital Reina Sofía que dé servicio a Tudela, la Ribera de Navarra y su zona de influencia.

Así lo recogen los informes redactados. El último, el presentado por el Ministerio en marzo de 2023”.

Asimismo, ha señalado cómo, el pasado 11 de septiembre, el ministro afirmó que ahora se está estudiando que la circunvalación de Tudela no tenga nueva estación y que sea un baipás ordinario, para que haya trenes que paren en la estación vieja y otros no. “¿Por qué ahora se estudia tal posibilidad? ¿De quién es la propuesta? ¿Del Ministerio? ¿Del Gobierno de Navarra? Del Ayuntamiento sabemos que no”, ha aseverado.

El diputado regionalista ha señalado que “el Ayuntamiento de Tudela, además de una nueva estación, demanda que se supriman las vías viejas que atraviesan el casco urbano de la ciudad. Entonces, ¿por qué se pone en duda la construcción de una nueva estación? Es absurdo. No es lógico que se estudie no construir una estación nueva. Es retroceder 22 años en el tiempo y no estamos para retrocesos sino para avances y fechas concretas”, le ha recriminado a Puente.

Catalán también ha criticado que “no se consulte al Ayuntamiento de Tudela, como dijo María Chivite en marzo de 2023, ni el Ministerio los reciba”. “Exigimos celeridad, diligencia, transparencia e información. No más retrasos, no más incertidumbres. La nueva estación al este del Hospital Reina Sofía de Tudela es necesaria e imprescindible”, ha recalcado.

Por último, el diputado ha recordado que hace unas semanas el Congreso aprobaba una iniciativa de UPN para que el corredor navarro de alta velocidad esté construido antes del 2030 y que se priorice el tramo Castejón- Zaragoza. “¿Va a cumplir el Ministerio este mandato parlamentario?”, le ha preguntado.

El ministro Óscar Puente ha afirmado que este mes de octubre han remitido el estudio informativo del tramo Castejón- Zaragoza al Ministerio de Transición Ecológica para que emita la declaración de impacto ambiental. Y ha manifestado que la “solución formulada por el ministerio” es la de realizar una variante exterior al casco urbano de Tudela, pero manteniendo la actual estación en el centro, para que unos trenes hagan parada y otros no.

El diputado de UPN considera que es “una tomadura de pelo que cambien la decisión de construir una nueva estación al este del Hospital Reina Sofía que daría mejor servicio a Tudela y la Ribera por una remodelación de la vieja manteniendo las vías actuales por el Casco Urbano”.