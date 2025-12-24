Ribaforada presenta una Navidad de récord y un 2026 histórico con 3,6 millones para su nueva residencia

El alcalde de Ribaforada, Tirso Calvo, ha desgranado en una entrevista en Cope Ribera los detalles de la Navidad 2025-2026, una programación que ha calificado de espectacular. Calvo, quien se declara un amante de estas fiestas, ha explicado que su objetivo es mejorar las actividades de años anteriores para que los vecinos disfruten en familia, se desconecten de la rutina y "vivan, que es de lo que se trata".

Una programación para todos

La agenda festiva busca que "nadie se aburra". Entre los eventos destacan el tradicional concierto de Navidad de la banda de música local, con más de 120 años de historia; el musical "En busca del ratoncito Pérez"; la comedia "Orgasmos"; un mercado navideño con casetas de madera; una pista de hielo más grande que la del año pasado; y máquinas arcade. La oferta se completa con la San Silvestre, la Nochevieja con la orquesta Ingenio, el Día del Niño y la Niña, el espectáculo "Madnes" del grupo Illana y la tradicional Cabalgata de Reyes.

Un 2026 histórico para Ribaforada

En su balance del año 2025, el alcalde lo ha descrito como "un año positivo" que ha servido para preparar un 2026 que será "histórico para Ribaforada". El proyecto estrella es la construcción de una nueva residencia de ancianos, una iniciativa "demandada y prometida" cuyas obras comenzarán en los primeros cuatro meses del año.

La inversión para este proyecto asciende a 3,6 millones de euros y, según ha subrayado Calvo, "va a ser financiada íntegramente por el ayuntamiento de Ríbaforada". El alcalde ha reafirmado su compromiso con las promesas electorales: "Cuando nos dan la oportunidad de gobernar, tenemos que cumplir con esas promesas".

Tenemos que cumplir con esas promesas"

A este proyecto se suman otras inversiones relevantes, como la ampliación del gimnasio del colegio público, con más de 200.000 euros, y la reciente ampliación del centro de día, que atiende a más de treinta usuarios. Además, el alcalde ha destacado la apuesta clara por la cultura, que considera "de lo mejor que tenemos en la ribera".

El sector agrícola también es un pilar fundamental en las inversiones. Ya han finalizado las obras de la concentración parcelaria de la Dehesa, que han supuesto 11 millones de euros para la modernización del regadío. Próximamente, comenzarán las obras de la concentración parcelaria del monte, con una inversión prevista de 16 millones de euros.

Otro de los grandes proyectos para 2026 es la rehabilitación de la Iglesia Vieja de San Blas. El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con el Arzobispado para la cesión del edificio por 50 años. La restauración, que se realizará por fases, contará con una inversión de algo más de 600.000 euros para dar un nuevo uso a este "emblema de nuestra localidad".

Llamada al diálogo político

Tirso Calvo también ha hecho un llamamiento a rebajar el tono en la política, afirmando que "la gente está cansada de la crispación". El alcalde ha lamentado la situación actual, donde parece que "en política vale todo", incluyendo insultos y amenazas en redes sociales.

No todo vale en política"

Como ejemplo de su filosofía, ha explicado que, pese a tener mayoría absoluta, dialoga a diario con la oposición del Partido Popular. "Me reuní con con el compañero Blas, portavoz del PP, para explicarle los presupuestos y para, pues, escuchar sus necesidades", ha detallado, concluyendo que el fin de la política es, "entre todos y todas, hacerle la vida un poco más fácil a nuestros ciudadanos y ciudadanas".