El PSN exige más ambición en los Presupuestos de Tudela y denuncia que ignoran los grandes retos de la ciudad

El PSN exige que los Presupuestos de Tudela para 2025 “tenganunamayor ambición porque obvian los grandes retos de la ciudad”. Laportavoz socialista, Olga Chueca, califica de “decepcionante” la actitud del alcalde Toquero, “sólo apuesta por proyectos cortoplacistas” porquenotiene un proyecto de ciudad.

“No se puede transformar una ciudad con coherencia si no tiene un modelo de ciudad, a no será que el modelo sea deprisa y corriendo”. Una vez más, afirma Chueca, los presupuestos de Tudela están hechos“sin previsión y sin mirada a futuro”. “Muchas palabras y fotos sobre Sementales, pero a la hora de la verdad no destina ni un euro aún proyecto de gran importancia para la ciudad”. Sin embargo, vende abombo y platillo el proyecto de las piscinas, “algo totalmente improvisado” y mientras tanto, incide Chueca, “Tudela se queda un año más sin piscinas”.

La socialista no entiende que tras lo ocurrido con la fiesta de Djs, elayuntamiento no apueste por crear un Recinto Ferial en la antiguaCooperativa de Labradores, como ya pedimos desde el PSN en campañaelectoral. “No puede ser que siga haciendo eventos en un granero y nohaga una apuesta real y necesaria por crear un recinto en condiciones”. Una vez más, apunta Chueca, se olvida de la educación. “Ya no le interesa la cubierta que le prometió al colegio Huertas Mayores”, tiene el proyectopagado con los presupuestos del Gobierno de Navarra, pero ahora el equipo de gobierno “no le destina ni un céntimo”.

Sin avance tampocoeninfraestructuras educativas y sin inversión en educación. Aunque Navarradisfruta de una educación pública 0-3 gratuita, “Toquero tiene una unidad 0-3 autorizada sin utilizar, no ha aumentado plazas y mucho alumnadotudelano tiene que ir a Fontellas”. “El ayuntamiento de Tudelano universaliza la educación, está favoreciendo la educación privada”.

En otro orden de cosas, añade Chueca, estos presupuestos, tambiéndejan de lado a los colectivos sociales, entidades deportivas, culturalesyjuveniles. Ni un euro de aumento para ninguno de ellos. Con estos gestosToquero demuestra que “no apuesta por las personas y entidades quetrabajan por y para Tudela”.

Además, Toquero basa estos presupuestos en mentiras, asegura que un año más no compromete el bolsillo de las y los tudelanos, pero nodiceque es gracias a los fondos que recibe del Gobierno de Navarra. “El gobierno es quien alivia los bolsillos de las personas de Tudela” y criticaladependencia que tiene el alcalde del gobierno de Navarra, “que roza la vergüenza”, a pesar de su falta de colaboración con el mismo. “El 48% de los ingresos corrientes municipales son aportaciones del Gobierno de Navarra; es decir, de cada 100 euros de ingresos corrientesdel ayuntamiento, 48 euros los aporta el Gobierno de Navarra.

Al señor Toquero se le olvida decir que “casi la mitad de los servicios públicos de Tudela los está financiando el Gobierno Foral”. “Tampoco vemos dinero destinado a la avenida de Tarazona, “se ha gastado 350.000 euros en el proyecto, pero le destina 0 euros al presupuesto”.

Una vez más, insiste la socialista, “política sin cabeza, sin previsión y sin ambición”. Con todo ello, “Toquero demuestra lo poco que le interesa la ciudad y laspersonas que viven en ella”.

“Está sometido a los intereses de UPN y ya no piensa en clave municipal”. “Desde el PSN le damos un 0 rotundo a estos presupuestos: 0 euros paraSementales, 0 euros para Educación, y 0 euros de aumento para las entidades sociales, culturales, deportivas o juveniles.

En resumen, mucho postureo y fotos, pero “cero esfuerzo real para impulsar el progreso den nuestra ciudad.”