Cada navarro gastará estas navidades 351 euros como término medio, según indica una encuesta encargada a Cíes por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. Según los datos de Cíes, el 56% de los navarros prevé gastar menos de 300 euros; el 30%, entre 300 y 600 euros; el 8%, entre 600 y 900 euros; el 4%, entre 900 y 1.200; y un 2%, más de 1.200 euros.

Los hombres -362 euros- tienen un gasto medio en Navidad superior al de las mujeres -339 euros- Por edades, el gasto en Navidades es más elevado entre los consumidores mayores de 65 años, con un dispendio medio de 416 euros. Conforme baja la edad, disminuye también el gasto previsto: los menores de 30 años gastan 219 euros de media.

Desde Irache se invita a mantener una actitud crítica y consumir con responsabilidad también en estas fechas, sin dejarse llevar ciegamente por la intensa oferta comercial. Del mismo modo, conviene recordar que efectuar las compras en establecimientos locales colabora en el mantenimiento del tejido económico.

Comprar con antelación

Entre las pautas más importantes para moderar el gasto estas navidades está anticiparse y poder planificar las compras con antelación, ante la probabilidad de que los precios suban aún más conforme se acercan las fechas navideñas y también ante la posibilidad de que haya escasez de algunos productos.

Un estudio de KPMG y Appinio señala que el 55% de los consumidores aplazan compras para realizarlas entre finales de noviembre y enero y un 33% compra en este periodo para ahorrar en compras futuras. Según el estudio sobre el gasto en Navidad realizado por Aecoc, casi el 50% de los compradores afirma que anticipará sus compras para aprovechar las ofertas de estos días y ahorrar dinero.

Si se compra algo por internet o en el establecimiento, pero con entrega aplazada, es muy conveniente concretar la fecha de entrega y la penalización en caso de incumplimiento, especialmente si queremos tener el producto para regalarlo en alguna fecha señalada. Si hay falta de stock, el comercio nos deberá informar y podremos exigir la devolución del dinero. También es posible que el producto llegue con retraso. En estos casos, a pesar del perjuicio para el consumidor, es muy difícil conseguir una compensación añadida si no se ha concretado al comprar. En ambos casos, siguiendo con el ejemplo, puede que nos quedemos sin el regalo con el que contábamos.

Encarecimiento de precios

Por otro lado, muchos precios se ven encarecidos con la llegada de la Navidad y conforme nos acercamos a las fechas más señaladas es más difícil librarnos de estos incrementos. Estos aumentos se observan especialmente en algunos productos frescos, como mariscos, carne o pescado.

Pautas para las compras navideñas

Lista de compras con techo de gasto. Es conveniente dedicar un tiempo a analizar con tranquilidad las posibilidades de gasto del hogar. Junto a ello, conviene repasar las necesidades en función de los que vayan a comer en casa. A partir de aquí, se puede elaborar una lista de compras por escrito y establecer el techo máximo de gasto según nuestra situación económica.

Comparar precios. Antes de comprar los productos elegidos, es muy recomendable visitar varios comercios para comparar precios.

Comprar con antelación. Afrontar las compras sin margen de tiempo limita notablemente nuestra capacidad de elegir con mejor criterio. Las prisas son malas consejeras para comprar. Aun así, si el precio de algún alimento le convence, no espere mucho porque puede cambiar de un día para otro.

Evitar aglomeraciones y colas. Comprar con antelación puede esquivar aglomeraciones y tiempos de espera. En este sentido, puede ser conveniente llamar al establecimiento antes de acudir para que le orienten sobre el mejor horario.

No se deje guiar únicamente por el precio. Para valorar el coste de un producto hay que calibrar la calidad y las prestaciones o calidad de este. Solo así se puede saber si pagar el precio indicado realmente compensa.

Precaución ante las ofertas. No se deje convencer por la primera impresión en las ofertas o promociones. Calcule el precio de la unidad y haga cuentas. Asegúrese de que el producto en oferta tiene las mismas características y prestaciones que el que no lo está. Y mire los plazos de validez de las ofertas para que no se le pasen.

Leer el etiquetado. Preste atención al etiquetado de los productos alimenticios y observe con detenimiento la fecha de caducidad, las instrucciones de conservación, los ingredientes y la cantidad de producto. En otras compras el etiquetado también ofrece información valiosa a tener en cuenta.

Asegúrese de las condiciones de devolución. Antes de comprar un producto (no de alimentación), pregunte si hay posibilidad de devolución y bajo qué condiciones. Si es así, solicite que le den las condiciones de devolución por escrito. Tenga en cuenta que, si el comercio no lo ofrece y el producto está en buen estado, no tiene obligación de aceptar su devolución -más allá del derecho de desistimiento en las compras por internet-.

Atentos a la financiación de las compras. Muchos establecimientos ofrecen tarjetas o fórmulas de pago o financiación. Antes de aceptar, lea detenidamente las condiciones, tenga en cuenta los intereses, qué encarecimiento supone sobre el precio y asegúrese de que podrá afrontar todos los pagos; observe detenidamente las consecuencias en caso de demora o impago. Todas las condiciones deben venir en el contrato de financiación.

Conservar las facturas. Al pagar, exija la factura o tique de compra. Debe conservarlo, ya que es imprescindible para efectuar cualquier reclamación, si hubiera problemas.

Cambio de garantías. Los bienes de consumo -no alimentos- cuentan con tres años de garantía y en los dos primeros se presumirá que el defecto es de fábrica.

Valorar el comercio local. Ahora más que nunca, comprar productos locales o comercios de cercanía puede colaborar en el sostenimiento del tejido económico autóctono. Si prefiere no acudir físicamente al establecimiento siempre puede llamar o informarse si comercializa también a domicilio o vía internet. Hay otras cuestiones que pueden influir a la hora de decidirse por una compra, como si garantiza compromisos sociales y económicos en su elaboración y comercialización, su sostenibilidad con el medio ambiente o su procedencia.

Internet, otra opción. Si se opta por las compras online, conviene tener en cuenta el plazo de entrega o saber que en la Unión Europea hay catorce días para desistir de la compra desde que se recibe el producto. Es muy conveniente asegurarse de que se trata de una empresa fiable, localizar su domicilio social y conservar el documento de compra con una descripción del artículo lo más detallada posible, así como utilizar medios de pago seguros.

Saber esperar. No es necesario comprar todo lo que se desea en Navidad. Si se sabe esperar, a veces sólo unas semanas después se puede conseguir, sobre todo en ropa, un ahorro realmente significativo.