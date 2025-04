El consejero Chivite espera que en "pocos meses" se licite la segunda fase del Canal de Navarra: Muchas dudas

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno foral, Óscar Chivite, ha manifestado este viernes que siguen trabajando para que en "pocos meses" se pueda licitar la segunda fase del Canal de Navarra, con el objetivo de llegar "al verano con la licitación hecha"; y en cuanto a la financiación, para lo que se está trabajando con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), esperan tener noticias en los "próximos meses".

Chivite ha comparecido este viernes en comisión parlamentaria, a petición de UPN, y ha explicado que el BEI ha pedido "discreción", "están estudiando el expediente porque la solicitud es que nos den el máximo de financiación posible"; y ha indicado que "nosotros vamos a por el 'premio gordo', vamos a por el 75 por ciento de financiación, para lo que tiene que estar alineado con todas las estrategias del BEI".

El consejero ha señalado que la semana que viene terminan las obras de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra y ha comentado que su desarrollo no ha sido un "camino llano". "Llega demasiado tarde, pero como nos comprometimos al inicio de esta legislatura, cumplimos y tanto los agricultores del ramal del Arga como del ramal del Ega van a regar sus cultivos con agua del embalse de Itoiz", ha dicho, para añadir que está previsto que se modernicen unas 15.000 hectáreas, una vez terminadas las zonas complementarias.

Chivite ha asegurado que "no caben dudas sobre la viabilidad de la segunda fase del Canal de Navarra" y ha indicado que trabajan con el objetivo de que comiencen "cuanto antes" las obras de esta segunda fase que "llevará agua a la zona más desfavorecida hídricamente de navarra, a la Ribera".

En este sentido, ha comentado que "el progreso es tangible". Ha precisado así que se han incluido los requisitos recogidos en la declaración de impacto ambiental en el proyecto, y a su vez, la CHE ha autorizado la incoación del expediente de información pública de la 'adenda al proyecto de construcción de la segunda fase del Canal de Navarra' y la relación de bienes y derechos afectados.

Óscar Chivite ha agregado que, en la parte económica, "hace más de un año se conformó un grupo de trabajo compuesto por técnicos de los departamentos de Cohesión Territorial y de Economía y Hacienda, de Riegos de Navarra y de Canasa y cuenta con el apoyo de una consultora externa". "Este grupo ha trabajado en crear una herramienta informática que contempla el conjunto de la inversión para todo el proyecto del Canal", ha indicado.

"El objetivo es que determine la financiación necesaria y establezca unas tarifas teóricas anuales a cobrar por Canasa a los usuarios del Canal por los distintos conceptos (riego y abastecimiento) que, convenientemente actualizadas, permitan a los usuarios aportar la parte de financiación que les corresponde, haciendo viable el proyecto", ha explicado.

Chivite ha manifestado que la financiación es para ejecutar la terminación de todo el trayecto del proyecto de las tuberías. "Esta es la razón por la que tanto Canasa como el Gobierno de Navarra trabajan desde hace meses con el Banco Europeo de Inversiones", ha dicho, para asegurar que buscan "un préstamo ventajoso que revierta en positivo en las tarifas que deben abonar el total de usuarios".

El consejero ha subrayado, sobre la financiación, que el 50% de la aportación es capital social lo aportan los Gobiernos de España y Navarra a fondo perdido. "Y el porcentaje restante, aproximadamente el otro 50% de la inversión, se financiará externamente mediante la concertación de préstamos con entidades de crédito, que se amortizarán mediante el establecimiento de tarifas a los usuarios de las aguas y la explotación de las centrales hidroeléctricas por Canal de Navarra, S.A", ha dicho.

Chivite ha indicado que la inversión total del Canal de Navarra no se conocerá hasta haber licitado y adjudicado y ha expuesto que estiman un importe que asciende a unos 800 millones de euros, "por lo que el préstamo a solicitar estaría alrededor de unos 230 millones". "Por ello, estamos llevando a cabo la búsqueda de ese nuevo préstamo del BEI en condiciones ventajosas que permitiría conseguir tarifas viables y estables para los actuales y futuros usuarios tanto de riego como de abastecimiento", ha comentado.

El consejero ha señalado que el BEI es "una entidad que puede hacer factible el propósito de alcanzar tarifas rentables" y que la visita técnica y de trabajo por una delegación del BEI es "la continuación de esa labor intensa que se está llevando a cabo". "De hecho, el Banco Europeo de Inversiones ya contempla el proyecto de la segunda fase del Canal de Navarra como un proyecto legible desde el 3 de marzo de 2025", ha afirmado.

En el turno de los grupos, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha trasladado "decepción" porque Chivite "no se ha comprometido a ninguna fecha, no ha concretado absolutamente nada". "Nos habla de los próximos meses y veremos qué pasa", ha dicho, para reprochar al consejero que "no se quiere comprometer públicamente porque venimos de una experiencia en la que no han cumplido". "No sabemos cuándo se van a licitar las obras de la segunda fase y llevamos un retraso enorme", ha criticado, para pedir al Gobierno que "se tiene que mojar".

El socialista Javier Lecumberri ha señalado que "la visita del BEI no solo no es decepcionante, sino que creemos que va a tener unos frutos muy positivos". "Se está avanzando a buen ritmo y con paso seguro en el Canal de Navarra", ha dicho, para indicar que el siguiente escalón es la licitación de las obras, para lo que ha confiado que sea esta primavera.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha comentado al consejero que "a mí me preocupa lo que usted ha presentado hoy aquí y me preocupa porque creo que se están transformando el sistema de financiación inicial 50%/50%, en un poco más que va a poner Navarra". Ha preguntado si "tienen un plan B si el tema del BEI fracasa y nos gustaría conocerlo". Además, a su juicio, desde el Gobierno "tienen demasiada prisa, quieren llegar al año 2027 con la primera piedra puesta".

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha confiado en "el compromiso del Gobierno en que en 2025 se puede adelantar esta licitación y confiamos en que todas estas cuestiones de financiación y estas negociaciones que está habiendo lleguen a buen puerto y sean beneficiosas para Navarra".

El representante del PPN Javier García ha señalado que "aquí hechos fehacientes pocos o ninguno" y ha añadido que "no le voy a pedir fechas porque al final todas desgraciadamente se incumplen". "Ustedes acumulan un importante número de retrasos", ha opinado, para comentar que le "preocupan" los "bandazos" con los que trabajan y ha pedido "más certezas".

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha manifestado que "surge la duda sobre la financiación que va a tener esa parte de aportación externa que es relevante para poder continuar los procesos". "Por lo tanto, la decisión del BEI va a ser muy relevante", ha dicho, para exponer que "la pregunta obligada es cuál es el plan B" si no sale la financiación por parte del BEI.

Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, ha criticado que "no han aportado la luz de los tiempos" y ha señalado que "lo importante es que se avance". "Esperamos que se consiga la mejor financiación", ha dicho.