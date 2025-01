El alcalde de Tudela solicita a la Dirección General de Tráfico (DGT) que establezca una oficina en la Ciudad

El alcalde de Tudela ha solicitado hoy a la Delegación de Gobierno en Navarra que medie y haga los trámites necesarios para que el Ministerio de Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT) se hagan responsables de las pruebas teóricas y prácticas del carné de conducir en la Ribera, asumiendo el coste de 120.000 euros que supondría la adecuación de las instalaciones en las que se llevan a cabo dichas pruebas y el personal necesario.

Alejandro Toquero, que se ha reunido en Pamplona con Alicia Echeverría , acompañado del jefe de la Policía Local, Juan Cruz Ruiz, y del edil de Servicios Generales, Fernando Ferrer, ha explicado que hasta ahora y a través de un convenio, el Ayuntamiento de Tudela ha cedido a la DGT las instalaciones de la carretera Tarazona. “Ahora, la DGT quiere adecuar ese lugar ya que desde enero de este año su intención es que los exámenes no se hagan en papel sino con ordenadores, pero exigen que sea el Ayuntamiento de Tudela el que asuma en solitario todo el coste de la informatización del aula, el personal de seguridad y de mantenimiento”.

En este sentido, Toquero ha querido mandar “en primer lugar, un mensaje de tranquilidad a las autoescuelas de Tudela y la Ribera porque mientras este alcalde esté aquí, se va a luchar hasta el final para que este servicio no se nos arrebate y así se lo hemos transmitido a la Delegación de Gobierno, están jugando con el pan de muchas familias y con un servicio muy importante para los riberos”.

En cuanto a las exigencias de la DGT, plasmadas en un convenio que según ha adelantado el alcalde, “no vamos a firmar porque son injustas y están fuera de nuestra competencia”, pasan porque sea Tudela la única que asuma la financiación de un centro que es utilizado no solo por las autoescuelas y alumnos de Tudela sino de la Ribera, zonas de Aragón, Peralta o Tafalla y que, en Pamplona, no financia el Ayuntamiento sino la DGT. “¿Por qué Tudela tiene que pagar dos veces?¿por qué la DGT exige a Tudela lo que no exige en Pamplona y tenemos que asumir un coste tan elevado nosotros cuando eso no ocurre allí?”, se ha preguntado.

“Nunca este Ayuntamiento se ha negado a la cesión de esa instalación, al contrario, estamos encantados de que sea por lógica Tudela la que acoja esos exámenes y que esa instalación reciba examinadores y examinados de Peralta o de Tafalla, por ejemplo, pero eso no tiene por qué pagarse única y exclusivamente de la caja común de los tudelanos”, ha defendido.

“Por supuesto que seguiremos cediendo sin coste alguno tanto la pista como el aula para las pruebas del carné, así lo hemos hecho desde hace años, invirtiendo en todos los arreglos y mantenimiento que se nos han requerido. El Ayuntamiento de Tudela ha gastado mucho dinero en esa instalación, pero esto es pasar todos los límites de lo que es justo”, ha considerado Alejandro Toquero.

Respecto a ello, se ha mostrado dolido por la nota emitida ayer por el PSN en la que se muestran favorables a que sea el Ayuntamiento de Tudela el que asuma todo el coste. “He sentido auténtica pena porque en este asunto deberíamos unirnos todos y reivindicar lo que es justo para Tudela, lo que es justo cuando se es responsable con el presupuesto de tu gente, que en este caso es la de Tudela. Este mismo caso ha ocurrido en otras localidades como Ponferrada, con cuyo alcalde me he puesto hoy en contacto, y allí todos los grupos han estado de acuerdo en movilizarse unidos para luchar por lo que es justo, es decir, que sea la Dirección General de Tráfico la que asuma la adecuación de sus infraestructuras y la contratación del personal que estime oportuno; un Ayuntamiento puede ceder terreno e instalaciones, pero no tiene competencia para lo que nos están pidiendo que hagamos y paguemos”.

Alejandro Toquero ha recordado que en la reunión agendada para el pasado 18 de diciembre con María Chivite, que finalmente fue suspendida por la presidenta del Gobierno de Navarra, éste era uno de los tres temas que estaba previsto abordar, junto a Sementales y la ampliación de la depuradora para el tratamiento de lodos. “Al suspenderse esa reunión, desde el Gobierno de Navarra se desentendieron totalmente de este problema remitiéndonos a la Delegación de Gobierno. Y aquí estamos, pidiendo al Partido Socialista, me da igual que sea el del Ministerio de Interior de Pedro Sánchez, o del de la Delegación de Gobierno de María Chivite, que se haga cargo de sus obligaciones y pague unas instalaciones que son necesarias para que los ciudadanos y ciudadanas de Tudela y la Ribera tengan acceso a las pruebas y exámenes del carné de conducir sin tener que desplazarse a Pamplona, como parece ser que les interesa que ocurra”.