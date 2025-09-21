El alcalde de Tudela participa en Granada en la Jornada “IA e Innovación Urbana”

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha participado hoy en la Jornada “IA e Innovación Urbana”, celebrada en el Carmen de los Mártires de Granada, en calidad de regidor tudelano y de presidente de la Comisión de Digitalización, Innovación, Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Granada junto con la FEMP y con la colaboración de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), AMETIC y onTech Innovation, ha reunido a más de un centenar de representantes municipales, expertos y empresas tecnológicas para debatir sobre el impacto de la inteligencia artificial en la innovación urbana y la mejora de los servicios públicos.

Toquero ha intervenido tanto en la apertura institucional y como en la mesa redonda de ciudades, donde ha compartido experiencias y buenas prácticas en materia de digitalización e innovación urbana, junto con responsables de los ayuntamientos de Arico, Málaga y Granada. En su intervención, ha puesto en valor iniciativas desarrolladas en Tudela como la implantación de cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial y el proceso de digitalización de la administración electrónica. “Toda la gestión que en 2019 se hacía en papel es digital a día de hoy", ha subrayado.

La jornada se enmarca en el lanzamiento del Centro Demostrador de Inteligencia Artificial iQuantum, impulsado por el Ayuntamiento de Granada como espacio de colaboración territorial y de intercambio de soluciones innovadoras para construir ciudades más inteligentes, resilientes y competitivas.