VAR: Osasuna solicitó una reunión con Velasco Carballo hace meses

El VAR llegó al fútbol con la intención de hacer un deporte más justo y con menos polémicas. Sin embargo de momento no lo ha logrado. Muchos equipos se sienten perjudicados tanto por las decisiones tomadas y por la incertidumbre de saber cuándo entra o no el VAR.

En este escenario Osasuna ya ha mostrado su descontento de manera pública, incluso a Luis Sabalza, presidente del club, se le ha abierto un expediente desde el Comité de Competición al considerar “gravísimas” sus declaraciones en las que lo único reseñable que hizo fue repasar una serie de jugadas en las que consideraba que se había perjudicado a Osasuna y que los colegiados “no vieron” esas jugadas.

Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, que no pudo contener sus gestos con algunas decisiones en el partido frente al Granada, sí que ha mostrado que no quiere asumir el riesgo de opinar en rueda de prensa. Sin ir más lejos el domingo tras el partido dijo sobre las jugadas polémicas del partido que lo había visto “como tú y como todos. Tampoco puedo decir lo que pienso y la verdad que no estamos teniendo fortuna incluso con las jugadas que nos parecen evidentes", señaló sobre las decisiones arbitrales de Estrada Fernández, y apuntó que "lo que ha pasado hoy no me había pasado nunca", pero "hay que seguir”.

Es por todo ello que la urgencia de Osasuna por esa reunión solicitada hace meses se hace cada vez más urgente para compartir criterios y calmar los ánimos tanto dentro del club como con la afición rojilla.

Diario de Navarra ha adelantadola noticia de la solicitud de la reunión. Una información contrastada con el club y que se ha podido saber que la petición no solo tras el partido deGranada, si no que es desde hace dos meses. El diario por su parte señala que "El club tiene preparado un dossier audiovisual con las jugadas de esta temporada en las que aprecia fallos arbitrales que le están perjudicando".

ASÍ LO VIERON EN TIEMPO DE JUEGO

Pepe, Paco y Pedro mostraron su enfado con la decisión de Estrada Fernández

Pepe Domingo dijo que " es increible", Paco González que "no es falta" y que "se premia al que simula" y Pedro Martín que Estrada “lo hace mal, ¡Mal!" y que se "están cargando" el fútbol.

Audio Fotos: CA Osasuna, EFE y COPE

ASÍ LO VALORA PEDRO MARTÍN EN EL “TERTULIÓN ROJILLO”

Uno de los protagonistas de Tiempo de Juego, Pedro Martín, no se cortó al hablar del árbitro. Para el periodista “Se juntó todo el esperpento que puede originar el VAR”, y luego añado que “Al final toma la decisión que es absurda y luego no expulsa a Jagoba Arrasate por todas las cosas que dijo a un metro del árbitro y más tarde no se mete en la jugada de Luis Suárez y Rubén García” apunta que no lo hace “por lo que ha montado diez minutos antes”. Pedro sentencia diciendo que “cómo no controlen el VAR van a acabar con el fútbol porque nadie entiende nada”.