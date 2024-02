Toña Lizaraga: "Es más adecuado decir 'venga, me muevo' y luego, como me he movido, me alimento"

Toña- Lizarraga está licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Especialista en Medicina de Educación Física y Deporte, ha sido responsable del departamento de Fisiología y Nutrición del Fútbol Club Barcelona hasta 2023 y, actualmente, es asesora médico – nutricional de la selección absoluta masculina de fútbol. Ha combinado estas actividades con ser profesora universitaria. Dos trabajos que combinados con la pasión que siente por la medicina y el deporte hacen que está actualizada y a la última en las novedades médicas y nutricionales.

Toña Lizarraga: "En general cenamos tarde, cenamos mucho y estamos durmiendo mal"

La navarra ha sido siempre deportista, llegó a ser campeona de Navarra de tenis, ahora sigue haciendo ejercicio mientras asesora a estrellas del deporte y enseña a los futuros médicos y nutricionistas. Reconoce que mientras quienes compartían aula con ella en la universidad querían ser cirujanos y traumatólogos, ella quería combinar sus dos pasiones; la medicina y el deporte.

Toña nos deja una serie de consejos. Uno sobre el descanso, ya que "me sirve lo mismo dormir dos horas más que meter un plato más de pasta", otro sobre el ejercicio, decir "venga, me muevo y luego, como me muevo, como", no podemos alimentarnos cada día igual, "no entrenas todos los días igual, por lo que tampoco tienes que comer igual". Nos deja también una alerta, "en general cenamos tarde, cenamos mucho y estamos durmiendo mal" y que tenemos que "respetar el tiempo de digestión"

CONSEJOS

CONSEJO 1.- "Voy a reservarme tres días de la semana para comer un poquito más y aunque los otros descanse, quizá me sirve lo mismo dormir dos horas más que meter un plato más de pasta. Los dos hacen en el balance de energía"

Audio Foto: FCB

CONSEJO 2.- "Sería más adecuado decir "venga, me muevo" y luego, como me muevo, como. Otra opción es ajustar un poco las comidas si he hecho un partido de pádel lo de tenis intenso, decir mi comida, después en la medida de lo posible bastante cerca del ejercicio, va a tener lo que he gastado: va a tener arroz, va a tener pasta, etcétera. Incluso para la gente de la calle que quiere controlar su peso".

Audio

CONSEJO 3.- "No entrenas todos los días igual, por lo que tampoco tienes que comer igual. El jugador va haciendo sus cambios, periodiza la carga de, sobre todo, hidratos de carbono, de arroz, de pasta, etcétera, según la intensidad del partido. Prevé que va a jugar al día siguiente o si está dos días de descanso y no puede comerlo".

Audio Foto: SD Eibar

CONSEJO 4.- "En general cenamos tarde, cenamos mucho y estamos durmiendo mal. Como decía el tema de la cronobiología, hay que respetar un poco el ritmo de luz-oscuridad y de comidas. Para ajustar esto, yo creo que podemos tener un plan:

Me levanto

Me muevo un poquito, voy a caminar o a correr un poquito

Desayuno

Al mediodía intento que la comida sea la que tenga más cantidad de energía, ajustada un poco, aunque es la hora del día con más luz y la que más gasto

A la tarde-noche hago cenas de más fácil digestión e intento cenar pronto para que pasen dos horas antes de dormir

Tener un descanso reparador

Audio

CONSEJO 5.- "Respetar el tiempo de digestión. Tenemos que tener claro que cuando hacemos ejercicio y, sobre todo, con una cierta intensidad, el protagonista es el músculo, el corazón, los pulmones y el músculo, y que el aparato digestivo en muchas ocasiones sale perjudicado".

Audio Club Tenis Pamplona